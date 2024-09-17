Фізособи-підприємці будуть змушені платити ЄСВ у 2025 році — які суми

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

З наступного року Фізособи-підприємці (ФОП) будуть змушені платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Тобто очікується повернення країни на довоєнну систему оподаткування.

Про деякі деталі розповіла член комітету Верховної Ради з питань фінансів Ніна Южаніна.

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Вимога сплати ЄСВ для фізосіб-підприємців

На початку повномасштабної війни влада тимчасово звільнила підприємців від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску. Відповідний захід вжили з метою полегшення фінансового навантаження на підприємців у складний час. Усі ФОП отримали право до закінчення війни та ще упродовж 12 місяців після її завершення:

не нараховувати;

не обчислювати;

не сплачувати внесок за себе.

Проте добровільно ФОП мали право сплачувати ЄСВ, і податкова наголошувала, що сплата внеску впливатиме на зарахування стажу, що важливо для майбутньої пенсії. Водночас, у разі несплати страхові періоди не будуть враховані, що здатне вплинути на термін трудової діяльності та розмір пенсій на заслуженому відпочинку.

Суми внесків для ФОП у 2025 році

За правилами, суми ЄСВ прив'язано до розміру мінімальної зарплати, яку у 2024-му підвищили у два етапи. Мінімальна заробітна плата зросла до 8 тис. грн, тому мінімальний розмір ЄСВ для бізнесу також підвищився.

З огляду на це:

у період з січня до квітня розмір мінімального ЄСВ становитиме 1,562 тис. грн на місяць або 4,68 тис. грн за квартал;

у період з квітня по січень 2025 року розмір мінімального ЄСВ зросте до 1,76 тис. грн за місяць або 5,28 тис. грн за квартал.

Наступного року показники не зміняться, адже в бюджеті не заклали можливості для підвищення соціальних стандартів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада розглядає можливість запровадити черговий податок для українських банків у розмірі 50%. Цей податок буде стосуватись банків, що заробляють "на повітрі".

Також ми писали, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, що передбачає масштабне підвищення податків в країні. У разі ухвалення документа, нові податки запровадять "заднім числом" — з 1 жовтня 2024 року.