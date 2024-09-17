Фізособи-підприємці будуть змушені платити ЄСВ у 2025 році — які суми

Всі ФОПи будуть змушені платити ЄСВ — відомі суми
З наступного року Фізособи-підприємці (ФОП) будуть змушені платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Тобто очікується повернення країни на довоєнну систему оподаткування.
Про деякі деталі розповіла член комітету Верховної Ради з питань фінансів Ніна Южаніна.
Вимога сплати ЄСВ для фізосіб-підприємців
На початку повномасштабної війни влада тимчасово звільнила підприємців від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску. Відповідний захід вжили з метою полегшення фінансового навантаження на підприємців у складний час. Усі ФОП отримали право до закінчення війни та ще упродовж 12 місяців після її завершення:
- не нараховувати;
- не обчислювати;
- не сплачувати внесок за себе.
Проте добровільно ФОП мали право сплачувати ЄСВ, і податкова наголошувала, що сплата внеску впливатиме на зарахування стажу, що важливо для майбутньої пенсії. Водночас, у разі несплати страхові періоди не будуть враховані, що здатне вплинути на термін трудової діяльності та розмір пенсій на заслуженому відпочинку.
Суми внесків для ФОП у 2025 році
За правилами, суми ЄСВ прив'язано до розміру мінімальної зарплати, яку у 2024-му підвищили у два етапи. Мінімальна заробітна плата зросла до 8 тис. грн, тому мінімальний розмір ЄСВ для бізнесу також підвищився.
З огляду на це:
- у період з січня до квітня розмір мінімального ЄСВ становитиме 1,562 тис. грн на місяць або 4,68 тис. грн за квартал;
- у період з квітня по січень 2025 року розмір мінімального ЄСВ зросте до 1,76 тис. грн за місяць або 5,28 тис. грн за квартал.
Наступного року показники не зміняться, адже в бюджеті не заклали можливості для підвищення соціальних стандартів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, влада розглядає можливість запровадити черговий податок для українських банків у розмірі 50%. Цей податок буде стосуватись банків, що заробляють "на повітрі".
Також ми писали, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, що передбачає масштабне підвищення податків в країні. У разі ухвалення документа, нові податки запровадять "заднім числом" — з 1 жовтня 2024 року.
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