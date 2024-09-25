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Податківці збиратимуть більше інформації про українців — деталі

25 вересня 2024 11:49
Ксенія Симонова - Редактор
Перевірки на кордоні — податківці візьмуться за міжнародні перевезення
Інспектори прикордонного контролю. Фото: mvs.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Державна податкова служба України (ДПСУ) ретельно перевірятиме міжнародні перевезення пасажирів. Відомство налагодило відповідний механізм взаємодії із прикордонниками, що дозволить отримувати більше інформації щодо перевізників та пасажирів на кордоні.

Про це повідомив народний депутат ВРУ, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Гетманцев зазначив, що завдяки співпраці з Державною прикордонною службою податківці зможуть:

  • визначити мінімальний дохід підприємців, які займаться міжнародними перевезеннями;
  • суму невиданих перевізниками розрахункових документів.

Також буде доступ до даних щодо транспортних засобів, кількості пасажирів, які перетнули держкордон, інших деталей щодо подорожей українців.

"За допомогою кількох кнопок калькулятора Casio це дає змогу визначити мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, а також суму невиданих ним розрахункових документів", — повідомив голова податкового комітету.

Нардеп зауважив, що у вересні поточного року податкова та прикордонна служби вже провели у пунктах перетину державного кордону низку спільних заходів. У результаті виявили факти порушень.

"Виявлено факти недотримання порядку проведення розрахунків та відсутність ліцензії на право здійснення перевезень. Далі — справа техніки. Наполегливо рекомендую всім автоперевізникам оприбутковувати дохід від своєї діяльності та видавати чеки в повному обсязі. Ви цього зараз не робите", — наголосив Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують підвищити ставки військового збору з 1,5% до 5%, що збільшить загальне податкове навантаження на доходи від депозитів до 23%. Це суттєво зменшить дохідність депозитів.

Також ми писали, що з наступного року фізособи-підприємці (ФОП) будуть змушені платити Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Тобто країна повернеться на довоєнну систему оподаткування.

кордон Податкова служба прикордонники перевірки перевезення

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