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Налоговики возьмутся за счета украинцев за рубежом — известна дата

27 июня 2024 09:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Счета украинцев за границей начнет проверять Налоговая служба с 1 сентября
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственная налоговая служба Украины в ближайшее время получит возможность доступа к информации о состоянии банковских счетов украинцев за границей. Глобальный Форум ОЭСР дал положительную оценку зрелости системы управления информационной безопасностью и защиты данных для автоматического обмена.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

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Доступ ГНС к счетам за границей

Ожидается, что решение позволит усилить контроль за уплатой налогов резидентов Украины.

"ОЭСР подтвердило успешность прохождения ГНС оценки Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей для начала осуществления автоматического обмена и признала Украину надежным партнером", — подчеркнул руководитель профильного комитета.

Он отметил, что налоговики также получат целый ряд финансовых данных об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций. Станет известно, в частности, следующее:

  • информация об уплате налогов;
  • данные об объемах доходов;
  • сведения о видах деятельности;
  • информация о количестве работающих.

"Мы готовы на техническом и законодательном уровне к подключению систем CRS/CbC", — добавил Гетманцев.

Когда станут доступны ГНС данные украинцев

В Государственной налоговой службе отметили, что оценка проходила в несколько волн, начиная с 2019 года, финальный пришелся на 14 декабря 2023 года.

В настоящее время насчитывается более 115 юрисдикций участников международного многостороннего автоматического обмена. Украина должна начать автоматический обмен информацией с другими странами с сентября текущего года.

"Внедрение этих международных стандартов в украинское законодательство и практику осуществляется при поддержке Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)", — добавили в ГНС.

Что еще стоит знать

Напомним, в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

Ранее мы писали, что в Украине многие физлица-предприниматели (ФЛП) выбирают упрощенную систему налогообложения. Известно, какие особенности и размеры налогов в 2024 году.

налоги
Налоговая служба
Даниил Гетманцев
беженцы
финансы
заграница
деньги
банковские счета

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