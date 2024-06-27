Счета украинцев за границей начнет проверять Налоговая служба с 1 сентября

Налоговики возьмутся за счета украинцев за рубежом — известна дата
Государственная налоговая служба Украины в ближайшее время получит возможность доступа к информации о состоянии банковских счетов украинцев за границей. Глобальный Форум ОЭСР дал положительную оценку зрелости системы управления информационной безопасностью и защиты данных для автоматического обмена.
Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.
Доступ ГНС к счетам за границей
Ожидается, что решение позволит усилить контроль за уплатой налогов резидентов Украины.
"ОЭСР подтвердило успешность прохождения ГНС оценки Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей для начала осуществления автоматического обмена и признала Украину надежным партнером", — подчеркнул руководитель профильного комитета.
Он отметил, что налоговики также получат целый ряд финансовых данных об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций. Станет известно, в частности, следующее:
- информация об уплате налогов;
- данные об объемах доходов;
- сведения о видах деятельности;
- информация о количестве работающих.
"Мы готовы на техническом и законодательном уровне к подключению систем CRS/CbC", — добавил Гетманцев.
Когда станут доступны ГНС данные украинцев
В Государственной налоговой службе отметили, что оценка проходила в несколько волн, начиная с 2019 года, финальный пришелся на 14 декабря 2023 года.
В настоящее время насчитывается более 115 юрисдикций участников международного многостороннего автоматического обмена. Украина должна начать автоматический обмен информацией с другими странами с сентября текущего года.
"Внедрение этих международных стандартов в украинское законодательство и практику осуществляется при поддержке Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)", — добавили в ГНС.
Что еще стоит знать
Напомним, в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.
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