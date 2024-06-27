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Податківці візьмуться за рахунки українців за кордоном — відомо дату

27 червня 2024 09:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Рахунки українців за кордоном почне перевіряти Податкова служба з 1 вересня
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна податкова служба України найближчим часом отримає можливість доступу до інформації про стан банківських рахунків українців за кордоном. Глобальний Форум ОЕСР надав позитивну оцінку щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою й захисту даних для автоматичного обміну.

Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram.

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Доступ ДПС до рахунків за кордоном

Очікується, що відповідне рішення дозволить посилити контроль за сплатою податків резидентів України.

"ОЕСР підтвердило успішність проходження ДПС оцінки Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей  для початку здійснення автоматичного обміну та визнала Україну надійним партнером", — зазначив керівник профільного комітету.

Він зауважив, що податківці також отримають цілу низку фінансових даних про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій. Стане відомо, зокрема, наступне:

  • інформація про сплату податків;
  • дані про обсяги доходів;
  • відомості щодо видів діяльності;
  • інформація про кількість працюючих.

"Ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC", — додав Гетманцев.

Коли стануть доступні ДПС дані українців

У Державній податковій службі зазначили, що оцінювання відбувалося в кілька хвиль, починаючи з 2019 року, фінальний припав на 14 грудня 2023 року.

Зараз налічується понад 115 юрисдикцій учасників міжнародного багатостороннього автоматичного обміну. Україна має розпочати здійснення автоматичного обміну інформацією з іншими країнами з вересня поточного року.

"Впровадження цих міжнародних стандартів в українське законодавство та практику здійснюється за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM)", — додали в ДПС.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.

Раніше ми писали, що в Україні багато фізосіб-підприємців (ФОП) обирають спрощену систему оподаткування. Відомо, які має особливості та розміри податків у 2024 році.

податки
Податкова служба
Данило Гетманцев
біженці
фінанси
закордон
гроші
банківські рахунки

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