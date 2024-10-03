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Налоги "задним числом" — почему украинцы получат меньшие зарплаты за октябрь

3 октября 2024 11:40
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине урежут из-за новых налогов в октябре 2024 года
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в октябре 2024 года гражданам сократят размер заработной платы из-за введения новых налогов "задним числом". Речь идет о повышении военного сбора с 1,5% до 5%, вычисляемого из зарплаты.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

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Он отметил, что речь идет о законопроекте №11416-д, который в случае принятия Верховной Радой во втором чтении будет предусматривать повышение налоговых ставок "задним числом".

На рабочей группе рассмотрели два "горячих" вопроса:

  • военный сбор VS НДС;
  • срок введения налогов "задним числом".

По его словам, если закон примут, то президент сможет подписать документ примерно в 20-х числах этого месяца. Условно после 15 октября он вступит в законную силу и с 1 октября поднимут военный сбор с 1,5% до 5% на все зарплаты.

То есть в октябре с зарплаты должны взыскать не 1,5%, а уже 5% сбора. Обычная сумма выплаты будет меньше на 3,5%.

Поскольку работодатели уже выплатили аванс, Минфин предлагает просто забрать рассчитанную сумму денег при выплате зарплаты.

"А сейчас внимание, как это будет на практике. Где-то 14-15 октября всем выплатят аванс и люди физически получат деньги в руки. С него военный налог будет 1,5%. Но потом налог за тот же октябрь станет уже не 1,5 %, а уже 5%. И что же делать работодателю? Он уже выплатил аванс и деньги назад не заберет. Здесь Минфин предлагает просто забрать эти деньги при выплате зарплаты. То есть где-то в конце этого месяца людям зарплата придет мало того, что уже меньше -3,5% повышения военного сбора, да и еще минус те деньги из аванса. Вот я просто представляю реакцию работников, особенно бюджетников социальной сферы. Удачи мажоритарным депутатам объяснить потом, почему так", — сообщил нардеп.

 

Ярослав Железняк військовий збір
Скрин публикации. Telegram-канал Я. Железняка

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине власти намерены повысить ряд налогов с 1 октября 2024 года. Повышение налогов, предусмотренное этим законопроектом, принесет в госбюджет 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн — в 2025 году.

По прогнозу НБУ, в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов, это не будет иметь значительного влияния на инфляцию. Рост налогов не приведет к повышению цен.

зарплаты выплаты закон работа налоги бюджет

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