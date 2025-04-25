Налоги в Украине — сколько надо заплатить государству с зарплаты

Налоги с зарплаты — сколько платят украинцы в 2025 году
Украинцы в 2025 году начали платить большие налоги. Все потому, что власти повысили военный сбор для населения с 1,5% до 5%.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие налоги удерживают с зарплаты в 2025 году.
Какие налоги платят украинцы
В этом году с официальной зарплаты украинцев взимают два основных налога:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- военный сбор.
Также работодатели, как пишет издание taxer.ua, должны дополнительно уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).
Так, из зарплаты работника в этом году отчисляют:
- 18% — на НДФЛ;
- 5% — на военный сбор.
Дополнительно начисляется ЕСВ в размере 22%. Этот налог уплачивается на счет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) работодателем.
Какими будут налоги при зарплате в 10 тыс. гривен
Работнику выплатят 7,7 тыс. гривен, ведь из его заработка вычтут:
- 1,8 тыс. гривен — НДФЛ (18%);
- 500 гривен военного сбора (5%).
Дополнительно работодатель должен заплатить 2,2 тыс. гривен ЕСВ (22% от 10 тыс. гривен). То есть совокупно он должен отдать 12,2 тыс. гривен.
Напомним, что ВПЛ будут выплачивать 8 тыс. грн за переезд и на аренду жилья. Эти деньги будут предоставлять переселенцам в одном регионе.
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