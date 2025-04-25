Налоги в Украине — сколько надо заплатить государству с зарплаты

Человек держит в руках купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы в 2025 году начали платить большие налоги. Все потому, что власти повысили военный сбор для населения с 1,5% до 5%.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие налоги удерживают с зарплаты в 2025 году.

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Какие налоги платят украинцы

В этом году с официальной зарплаты украинцев взимают два основных налога:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

военный сбор.

Также работодатели, как пишет издание taxer.ua, должны дополнительно уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).

Так, из зарплаты работника в этом году отчисляют:

18% — на НДФЛ;

5% — на военный сбор.

Дополнительно начисляется ЕСВ в размере 22%. Этот налог уплачивается на счет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) работодателем.

Какими будут налоги при зарплате в 10 тыс. гривен

Работнику выплатят 7,7 тыс. гривен, ведь из его заработка вычтут:

1,8 тыс. гривен — НДФЛ (18%);

500 гривен военного сбора (5%).

Дополнительно работодатель должен заплатить 2,2 тыс. гривен ЕСВ (22% от 10 тыс. гривен). То есть совокупно он должен отдать 12,2 тыс. гривен.

Напомним, что ВПЛ будут выплачивать 8 тыс. грн за переезд и на аренду жилья. Эти деньги будут предоставлять переселенцам в одном регионе.

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