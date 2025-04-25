Податки в Україні — скільки треба заплатити державі з зарплати

Людина тримає в руках купюри по 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці у 2025 році почали платити більші податки. Усе тому, що влада підвищила військовий збір для населення з 1,5% до 5%.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які податки утримують із зарплати у 2025 році.

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Які податки сплачують українці

Цього року з офіційної зарплати українців стягують два основні податки:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військовий збір.

Також роботодавці, як пише видання taxer.ua, повинні додатково сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Так, із зарплати працівника цього року відраховують:

18% — на ПДФО;

5% — на військовий збір.

Додатково нараховується ЄСВ у розмірі 22%. Цей податок сплачується на рахунок Пенсійного фонду України (ПФУ) роботодавцем.

Якими будуть податки при зарплаті у 10 тис. гривень

Працівнику виплатять 7,7 тис. гривень, адже з його заробітку вирахують:

1,8 тис. гривень — ПДФО (18%);

500 гривень військового збору (5%).

Додатково роботодавець має заплатити 2,2 тис. гривень ЄСВ (22% від 10 тис. гривень). Тобто сукупно він має віддати 12,2 тис. гривень.

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