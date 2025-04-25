Податки в Україні — скільки треба заплатити державі з зарплати

Податки з зарплати — скільки платять українці у 2025 році
Українці у 2025 році почали платити більші податки. Усе тому, що влада підвищила військовий збір для населення з 1,5% до 5%.
Редакція Новини.LIVE розповідає, які податки утримують із зарплати у 2025 році.
Які податки сплачують українці
Цього року з офіційної зарплати українців стягують два основні податки:
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- військовий збір.
Також роботодавці, як пише видання taxer.ua, повинні додатково сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Так, із зарплати працівника цього року відраховують:
- 18% — на ПДФО;
- 5% — на військовий збір.
Додатково нараховується ЄСВ у розмірі 22%. Цей податок сплачується на рахунок Пенсійного фонду України (ПФУ) роботодавцем.
Якими будуть податки при зарплаті у 10 тис. гривень
Працівнику виплатять 7,7 тис. гривень, адже з його заробітку вирахують:
- 1,8 тис. гривень — ПДФО (18%);
- 500 гривень військового збору (5%).
Додатково роботодавець має заплатити 2,2 тис. гривень ЄСВ (22% від 10 тис. гривень). Тобто сукупно він має віддати 12,2 тис. гривень.
Нагадаємо, що ВПО виплачуватимуть 8 тис. грн за переїзд та на оренду житла. Ці гроші надаватимуть переселенцям в одному регіоні.
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