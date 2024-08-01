Налоги в Украине повысятся, несмотря на несогласие бизнеса — детали

Премьер Денис Шмыгаль и члены правительства. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что налоги в Украине будут однозначно повышены из-за критической необходимости поступления дополнительных финансов в госбюджет. В то же время, дискуссии о деталях соответствующего решения с бизнесом продолжатся.

Об этом он сообщил на встрече с предпринимателями по повышению налогов, сообщает Forbes.

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Позиция правительства по пересмотру налогов

Речь идет о встрече, организованной между Советом предпринимателей и представителями власти относительно правительственного проекта закона №11416, предусматривающего повышение налогов. Дискуссия длилась 2,5 часа и имела целью оценить, использовали ли власти все возможности для оптимизации бюджетных расходов и повышения доходов.

В частности, от бизнеса на встрече присутствовал соучредитель monobank Олег Гороховский, соучредитель "Новой почты" Вячелов Бороюк, а от власти — глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

В частности, глава правительства подчеркнул, что налоги в стране будут повышены. И нынешняя встреча с бизнесом является только началом диалога.

"Будем совместно работать на базе комитета ВРУ, чтобы найти наиболее эффективные решения в максимально короткие сроки. Бизнес имеет слово и влияет на все эти решения", — сообщил премьер.

Правительство аргументирует необходимость повышения налогов тем, что нужны дополнительные средства для выплат зарплат военным (60%), закупки оружия, техники, остальных критических расходов (40%). Если парламент не поддержит предложения по новому налогообложению, то осенью могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

"Понимаем, что для бизнеса это может быть вызовом, но это критическая потребность в условиях, когда правительство каждую гривну налогов предпринимателей направляло и будет направлять исключительно на оружие, зарплаты военных и их обеспечение. Все остальные расходы помогают финансировать международные партнеры", — пояснил Шмыгаль.

Что думает бизнес по поводу новых налогов

Во время встречи бизнес озвучил свою позицию относительно новых налогов. Предприниматели заявили, что не поддерживают решение властей, ведь считают, что есть множество других способов наполнить бюджет — в частности, борьба с детинизацией экономики.

В то время как увеличение налогов может только склонить бизнес идти в "тень", что в конечном итоге уменьшит поступление налогов.

В частности, разработанный правительством законопроект предлагает:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% доходов, определенных ст. 163 Налогового кодекса;

доходов, определенных ст. 163 Налогового кодекса; введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

За счет таких шагов власти рассчитывают получить дополнительно в государственный бюджет 140 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство ожидает одобрения Верховной Радой новой инициативы по обновлению налоговой системы в стране, предусматривающей существенное повышение военного сбора, акцизов и других налогов. В то же время парламентарии могут не поддержать правительственное предложение.

Также мы писали, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.