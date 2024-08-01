Податки в Україні підвищаться, попри незгоду бізнесу — деталі

Прем'єр Денис Шмигаль та урядовці. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що податки в Україні будуть однозначно підвищені через критичну необхідність надходження додаткових фінансів до держбюджету. Водночас, дискусії щодо деталей відповідного рішення з бізнесом продовжаться.

Про це він повідомив на зустрічі з підприємцями щодо підвищення податків, повідомляє Forbes.

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Позиція уряду щодо перегляду податків

Йдеться про зустріч, організовану між Радою підприємців та представниками влади щодо урядового проєкту закону №11416, що передбачає підвищення податків. Дискусія тривала 2,5 години і мала на меті оцінити, чи використала влада усі можливості для оптимізації бюджетних видатків та підвищення доходів.

Зокрема, від бізнесу на зустрічі був присутній співзасновник monobank Олег Гороховський, співзасновник "Нової пошти" Вячелав Бороюк, а від влади — голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко, голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Зокрема, очільник уряду наголосив, що податки в країні будуть підвищені. І нинішня зустріч з бізнесом є лише початком діалогу.

"Спільно працюватимемо на базі комітету ВРУ, щоб знайти найбільш ефективні рішення в максимально короткі терміни. Бізнес має слово і впливає на всі ці рішення", — повідомив прем'єр.

Уряд аргументує необхідність підвищення податків тим, що необхідні додаткові кошти на виплату зарплат військовим (60%), закупівлі зброї, техніки, решту критичних витрат (40%). Якщо парламент не підтримає пропозиції щодо нового оподаткування, то вже восени можуть виникнути проблеми із виплатами військовим.

"Розуміємо, що для бізнесу це може бути викликом, але це критична потреба в умовах, коли уряд кожну гривню податків підприємців спрямовував і спрямовуватиме виключно на зброю, зарплати військових та їхнє забезпечення. Усі інші витрати допомагають фінансувати міжнародні партнери", — пояснив Шмигаль.

Що думає бізнес з приводу нових податків

Під час зустрічі бізнес озвучив свою позицію щодо нових податків. Підприємці заявили, що не підтримують рішення влади, адже вважають, що є безліч інших способів наповнити бюджет — зокрема, боротьба з детінізацією економіки.

Тоді як збільшення податків може тільки схилити бізнес іти в "тінь", що зрештою зменшить надходження податків.

Зокрема, розроблений урядом законопроєкт пропонує:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% від доходів, визначених ст. 163 Податкового кодексу;

від доходів, визначених ст. 163 Податкового кодексу; запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

За рахунок таких кроків влада розраховує отримати додатково до державного бюджету 140 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд чекає схвалення Верховною Радою нової ініціативи з оновлення податкової системи в країні, яка передбачає суттєве підвищення військового збору, акцизів та інших податків. Водночас, парламентарі можуть не підтримати урядову пропозицію.

Також ми писали, що в Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.