Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Податки в Україні підвищать — результати дискусії влади та бізнесу arrow

Податки в Україні підвищать — результати дискусії влади та бізнесу

1 серпня 2024 11:48
Ксенія Симонова - Редактор
Податки в Україні підвищаться, попри незгоду бізнесу — деталі
Прем'єр Денис Шмигаль та урядовці. Фото: kmu.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що податки в Україні будуть однозначно підвищені через критичну необхідність надходження додаткових фінансів до держбюджету. Водночас, дискусії щодо деталей відповідного рішення з бізнесом продовжаться.

Про це він повідомив на зустрічі з підприємцями щодо підвищення податків, повідомляє Forbes.

Читайте також:

Позиція уряду щодо перегляду податків

Йдеться про зустріч, організовану між Радою підприємців та представниками влади щодо урядового проєкту закону №11416, що передбачає підвищення податків. Дискусія тривала 2,5 години і мала на меті оцінити, чи використала влада усі можливості для оптимізації бюджетних видатків та підвищення доходів.

Зокрема, від бізнесу на зустрічі був присутній співзасновник monobank Олег Гороховський, співзасновник "Нової пошти" Вячелав Бороюк, а від влади — голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко, голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Зокрема, очільник уряду наголосив, що податки в країні будуть підвищені. І нинішня зустріч з бізнесом є лише початком діалогу.

"Спільно працюватимемо на базі комітету ВРУ, щоб знайти найбільш ефективні рішення в максимально короткі терміни. Бізнес має слово і впливає на всі ці рішення", — повідомив прем'єр.

Уряд аргументує необхідність підвищення податків тим, що необхідні додаткові кошти на виплату зарплат військовим (60%), закупівлі зброї, техніки, решту критичних витрат (40%). Якщо парламент не підтримає пропозиції щодо нового оподаткування, то вже восени можуть виникнути проблеми із виплатами військовим.

"Розуміємо, що для бізнесу це може бути викликом, але це критична потреба в умовах, коли уряд кожну гривню податків підприємців спрямовував і спрямовуватиме виключно на зброю, зарплати військових та їхнє забезпечення. Усі інші витрати допомагають фінансувати міжнародні партнери", — пояснив Шмигаль.

Що думає бізнес з приводу нових податків

Під час зустрічі бізнес озвучив свою позицію щодо нових податків. Підприємці заявили, що не підтримують рішення влади, адже вважають, що є безліч інших способів наповнити бюджет — зокрема,  боротьба з детінізацією економіки.

Тоді як збільшення податків може тільки схилити бізнес іти в "тінь", що зрештою зменшить надходження податків.

Зокрема, розроблений урядом законопроєкт пропонує:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% від доходів, визначених ст. 163 Податкового кодексу;
  • запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

За рахунок таких кроків влада розраховує отримати додатково до державного бюджету 140 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд чекає схвалення Верховною Радою нової ініціативи з оновлення податкової системи в країні, яка передбачає суттєве підвищення військового збору, акцизів та інших податків. Водночас, парламентарі можуть не підтримати урядову пропозицію.

Також ми писали, що в Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.

Денис Шмигаль держбюджет зарплати податки військові бізнес уряд військовий збір

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:06 Українки не потрапили на подіум Олімпіади після фіналу зі спортивної ходьби

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

12:59 Це може повністю "обнулити" Одесу — Труханов висловився щодо перейменувань вулиць

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

12:56 На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

12:43 Виклик людей з інвалідністю на ВЛК — чи законно це

12:38 Тисячі доларів, щоб стати магістром — у Харкові завідувача кафедри вишу викрили на хабарі

12:35 Українців у чотирьох регіонах забезпечать безплатним газом — хто отримає

12:34 В Мінагрополітики закликали до бронювання деяких категорій аграріїв — про кого йдеться

12:33 Світло не вимкнуть, але є нюанс — яка ситуація в енергосистемі України

13:06 Українки не потрапили на подіум Олімпіади після фіналу зі спортивної ходьби

12:59 Це може повністю "обнулити" Одесу — Труханов висловився щодо перейменувань вулиць

12:56 На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію

12:43 Виклик людей з інвалідністю на ВЛК — чи законно це

12:38 Тисячі доларів, щоб стати магістром — у Харкові завідувача кафедри вишу викрили на хабарі

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

12:35 Українців у чотирьох регіонах забезпечать безплатним газом — хто отримає

12:34 В Мінагрополітики закликали до бронювання деяких категорій аграріїв — про кого йдеться

12:33 Світло не вимкнуть, але є нюанс — яка ситуація в енергосистемі України

12:33 Поблизу Львова 20-річний водій Tesla збив мотоцикліста

12:24 Українська дзюдоїстка Литвиненко пробилася у чвертьфінал Олімпіади

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі