Налоги для украинцев — депутаты предлагают очередные изменения

Налоги и сборы планируют взимать по-новому — детали законопроекта
В Верховной Раде готовятся принять очередные изменения по налогообложению украинцев. Зарегистрировали соответствующий проект закона.
Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.
Что предлагают изменить в Налоговом кодексе
Речь идет о законопроекте № 10381 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов и сборов, а также уточнении отдельных положений налогового законодательства".
Авторы объясняют, что хотят обновить налоговое законодательство для усовершенствования администрирования различных налогов и сборов. Кроме того, учтут позитивную для граждан судебную практику и приведут в соответствие. Также хотят согласовать некоторые положения действующего законодательства.
Проект закона предлагает:
- отмену ответственности за ошибочные значения налогоплательщика в платежных документах — за неправильный бюджетный счет получателя средств (если есть своевременная уплата);
- отмену ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно сроков, отводимых для обращения о сверке сведений, который сейчас составляет 30 дней;
- предоставление возможности учета просьбы налогоплательщиков о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и единого налога не только при государственной регистрации нового юрлица, но и при подаче заявления о госрегистрации изменений в данные о юрлице;
- установление, что решение об обязательной эвакуации граждан в пределах территории тергромады является основанием для принятия решения местных властей о налоговых льготах по оплате за землю и налогу на недвижимость, отличную от земельного участка;
- решение вопроса налаживания обмена данными между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев долей обществ в учетной системе долей обществ;
- осовременивание механизма привлечения товарных бирж к реализации имущества, находящегося в налоговом залоге;
- согласование размеров арендной платы за участки земли государственной и коммунальной собственности с изменениями в Земельном кодексе;
- осовременивание терминологии, касающейся классификации зданий и сооружений для налогообложения налогом на недвижимость, отличную от земельного участка.
Инициаторы считают, что законопроект усовершенствует налоговое законодательство Украины.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине планируют вернуть прогрессивную шкалу ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской. Это предусматривает Национальная стратегия доходов Украины до 2030 года, принятая на днях правительством.
Также мы писали, что в рамках принятой правительством национальной стратегии доходов Украины запланирована реформа в сфере налогов. Она рассчитана до 2030 года.
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