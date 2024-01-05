Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Налоги и сборы планируют взимать по-новому — детали законопроекта arrow

Налоги и сборы планируют взимать по-новому — детали законопроекта

5 января 2024 23:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги для украинцев — депутаты предлагают очередные изменения
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде готовятся принять очередные изменения по налогообложению украинцев. Зарегистрировали соответствующий проект закона.

Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.

Читайте также:

Что предлагают изменить в Налоговом кодексе

Речь идет о законопроекте № 10381 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов и сборов, а также уточнении отдельных положений налогового законодательства".

Авторы объясняют, что хотят обновить налоговое законодательство для усовершенствования администрирования различных налогов и сборов. Кроме того, учтут позитивную для граждан судебную практику и приведут в соответствие. Также хотят согласовать некоторые положения действующего законодательства.

 

налоги
Источник: ВРУ

Проект закона предлагает:

  • отмену ответственности за ошибочные значения налогоплательщика в платежных документах — за неправильный бюджетный счет получателя средств (если есть своевременная уплата);
  • отмену ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно сроков, отводимых для обращения о сверке сведений, который сейчас составляет 30 дней;
  • предоставление возможности учета просьбы налогоплательщиков о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и единого налога не только при государственной регистрации нового юрлица, но и при подаче заявления о госрегистрации изменений в данные о юрлице;
  • установление, что решение об обязательной эвакуации граждан в пределах территории тергромады является основанием для принятия решения местных властей о налоговых льготах по оплате за землю и налогу на недвижимость, отличную от земельного участка;
  • решение вопроса налаживания обмена данными между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев долей обществ в учетной системе долей обществ;
  • осовременивание механизма привлечения товарных бирж к реализации имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • согласование размеров арендной платы за участки земли государственной и коммунальной собственности с изменениями в Земельном кодексе;
  • осовременивание терминологии, касающейся классификации зданий и сооружений для налогообложения налогом на недвижимость, отличную от земельного участка.

Инициаторы считают, что законопроект усовершенствует налоговое законодательство Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют вернуть прогрессивную шкалу ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской. Это предусматривает Национальная стратегия доходов Украины до 2030 года, принятая на днях правительством.

Также мы писали, что в рамках принятой правительством национальной стратегии доходов Украины запланирована реформа в сфере налогов. Она рассчитана до 2030 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме