Налоги в Украине вырастут — как будущие изменения коснутся ФЛП

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В Украине власти готовят налоговые изменения для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Повышение налогов планируется ввести с 2025 года.

Об этом сообщает издание "Oboz".

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Поэтапное повышение налогов в Украине

Кабинет министров наметил будущие правила в Национальной стратегии. Их будут внедрять поэтапно. В то же время речь не идет о росте налога и новых требований к тем, кто находится на едином налоге.

Изменения, которые вступят в силу в 2025 году, будут предполагать отсутствие необходимости регистрировать ФЛП. Соответствующий статус будут предоставлять автоматически — как только будет открыт в банковском учреждении счет, который будет иметь статус "для ведения предпринимательской деятельности".

Ожидается, что ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться. Если сейчас 5%, то в планах повысить до 18%.

Также намерены объединить вторую и третью группу ФЛП в одну. Для этой группы будет действовать ставка налога в размере от 3 до 17%.

В то же время планируется сократить количество сфер деятельности, которым разрешается находиться на первой группе.

Также известно, что для предприятий сельскохозяйственной продукции ставки единого налога за три последующих года будут пересмотрены в сторону повышения, до 18%.

Эти изменения планируют внедрить до 2027 года. Стоит отметить, что на проблемы с единым налогом обращают внимание международные партнеры. Изменения нужны, даже если непопулярны.

Увеличение НДС и военного сбора

Также, согласно озвученным в правительстве планам, в Украине ожидается повышение военного сбора и рост НДС. Так, правительственные чиновники рассматривают возможность увеличения военного сбора с 1,5% до 5%, НДС на 2-3%.

Новый уровень военного сбора и НДС повысит поступление в госбюджет в условиях дефицита финансовых ресурсов. По предварительным оценкам, 3,5% военного сбора принесли бы дополнительно 100 млрд гривен в год, а каждый процент повышения НДС — 40 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, власти намерены увеличить ставки акцизного налога на топливо и табак с целью приближения действующих норм к требованиям законодательства Европейского Союза (ЕС). Известно, как это повлияет на кошелек простого потребителя.

Также мы писали, что эксперты оценили риски и преимущества будущих изменений нового уровня налогов. Речь идет о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость.