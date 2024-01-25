Налог на недвижимость-2024 – кому можно не платить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев будут освобождены от этой процедуры.

Об этом рассказывает издание Flombu.

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Как узнать, что нужно платить налог на недвижимость

Если вы владеете недвижимостью со сверхурочной площадью, то Государственная налоговая служба (ГНС) предупредит вас о том, что вы должны уплатить налог. В письме также будут указаны сумма и срок оплаты. Налог нужно уплатить до 1 июля текущего года.

Кому нужно платить налог на недвижимость в 2024 году

Налоги начисляют на следующую жилую недвижимость:

на квартиры, если их площадь превышает 60 м2;

на дома площадью от 120 м2.

"Например, если ваша квартира имеет площадь 70 м2, вам придется платить налог, ведь превышение по площади составит 10 м2. У кого жилье охватывает площадь до 60 м2 (квартира) и до 120 м2 (дом), платить налог на недвижимость не нужно" , — говорится в сообщении.

Сколько нужно платить

Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости:

от типа объектов недвижимости;

местонахождение объекта.

Налог рассчитывают в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В то же время не может быть выше 1,5% за 1 кв метр.

В 2024 году повысилась минимальная заработная плата, однако налог начисляется за отчетный 2023 год. То есть ставку налога рассчитывают исходя из "минималки", установленной на 01 января 2023 года. Тогда она составила 6,7 тысяч гривен. Размер максимальной ставки за один квадратный метр не может превышать 100,5 гривны (6,7 тысячи * 1,5%).

Кто может не платить налог на недвижимость в 2024 году

Однако в налогообложении недвижимости в 2024 году есть исключения. Не платить налоги за "лишние квадраты" могут:

граждане, проживающие на территориях, где продолжаются военные действия;

владельцы жилья, оказавшегося на временно оккупированной территории;

украинцы, чье жилье стало непригодным для проживания в результате войны.

многодетные семьи;

одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;

участники АТО;

образовательные учреждения;

религиозные организации

Важно отметить, если недвижимостью владеет пенсионер, и этот объект по нормам подлежит налогообложению, отчисления в казну нужно будет произвести. То есть, возраст собственника жилья не отменяет его обязанности уплатить налог за избыточную жилую площадь. Льготы или отсрочки пенсионерам здесь тоже не предусмотрены. Им нужно будет уплатить налог на недвижимость на общих основаниях.

Напомним, что владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободиться.