Податок на нерухомість-2024 — кому можна не платити

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році податок на нерухомість потрібно платити за звітний 2023 рік. Однак деякі категорії українців будуть звільнені від цієї процедури.

Про це розповідає видання Flombu.

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Як дізнатися, що потрібно платити податок на нерухомість

Якщо ви володієте нерухомістю з понаднормовою площею, то Державна податкова служба (ДПС) попередить вас про те, що ви повинні сплатити податок. У листі також будуть вказані сума і термін оплати. Податок потрібно сплатити до 1 липня поточного року.

Кому потрібно платити податок на нерухомість у 2024 році

Зазначається, що податки нараховують на наступну житлову нерухомість:

на квартири, якщо їхня площа перевищує 60 м2;

на будинки площею від 120 м2.

"Наприклад, якщо ваша квартира має площу 70 м2, вам доведеться платити податок, адже перевищення за площею становитиме 10 м2. У кого помешкання охоплює площу до 60 м2 (квартира) і до 120 м2 (будинок), сплачувати податок на нерухомість не потрібно", — йдеться в повідомленні.

Скільки треба платити

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно:

від типу об’єктів нерухомості;

місцезнаходження об'єкта.

Податок розраховують у відсотках до розміру мінімальної заробітної платні, який встановлено на 1 січня звітного року. Водночас не може бути вищим за 1,5% за 1 кв. метр.

У 2024 році підвищилась мінімальна заробітна плата, однак податок нараховують за звітний 2023 рік. Тобто ставку податку розраховують, виходячи із "мінімалки", встановленої на 01 січня 2023 року. Тоді вона становила 6,7 тисячі гривень. Розмір максимальної ставки за один метр квадратний не може перевищувати 100,5 гривні (6,7 тисячі * 1,5%).

Хто може не платити податок на нерухомість у 2024 році

Проте в оподаткуванні нерухомості у 2024 році є винятки. Не платити податки за "зайві квадрати" можуть:

громадяни, які проживають на територіях, де тривають військові дії;

власники житла, що опинилося на тимчасово окупованій території;

українці, чиє житло стало непридатним для проживання внаслідок війни.

багатодітні сім'ї;

одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю;

учасники АТО;

навчальні заклади;

релігійні організації.

Важливо зазначити, якщо нерухомістю володіє пенсіонер, і цей об'єкт за нормами підлягає оподаткуванню, відрахування в казну потрібно буде зробити. Тобто, вік власника житла не скасовує його обов'язку сплатити податок за надлишкову житлову площу. Пільги або відстрочки пенсіонерам тут також не передбачені. Їм потрібно буде сплатити податок на нерухомість на загальних підставах.

Нагадаємо, що власники земельних ділянок та паїв в Україні повинні сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити.