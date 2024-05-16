Налоги для активных пенсионеров — какие суммы взимают в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: UNIAN

Украинские пенсионеры, которые продолжают работать, также должны платить налоги и сборы. Известно, какие особенности взысканий для этой категории граждан и размеры ставок в 2024 году.

Об этом сообщает издание "Новости Pro".

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Налоги для работающих пенсионеров в 2024 году

По украинскому законодательству, с граждан пожилого возраста, решивших продолжить работу на заслуженном отдыхе, также взимают налоги и сборы.

Правила налогового бремени на работающих пенсионеров не отличаются от других категорий работников. Речь идет о таких налогах и сборах:

Единый социальный вклад (ЕСВ);

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

Военный сбор.

В этом году ставки налогов, вычисляемые из размера заработной платы активных пенсионеров, не изменились. Размеры следующие:

ЕСВ — на уровне 22% от минимальной зарплаты. Взнос необходим для будущих пенсионных выплат, пособий по безработице и других соцгарантий.

НДФЛ равняется 18%. Налог считается основным источником наполнения бюджетов.

Военный сбор составляет 1,5% с дохода. Его ввели специально для финансирования потребностей армии и является временным.

Какие налоги не взимают с пенсионеров

Гражданам с пенсией по возрасту государство гарантирует льготы на земельный налог, если домовладения подпадают под определенные требования. Освобождены от налогообложения следующие типы и размеры земельных участков:

участок до 0,01 га — под застройку для гаражей;

участок до 0,10 га — для дачного строительства;

участок до 0,12 га — для садоводства;

участок до 0,25 га — под строительство жилых домов и хозяйственных построек в сельской местности;

участок до 0,10 га — под застройку в городах;

участок до 0,15 га — для застройки в поселках;

участок до 2 га — для личной сельскохозяйственной деятельности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнеса.

Также мы писали, что в Украине власти могут повысить размеры основных налогов. Над соответствующими изменениями работают в Министерстве финансов, которые вскоре будут переданы на рассмотрение в парламент.