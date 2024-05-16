Налоги для активных пенсионеров — какие суммы взимают в 2024 году

Налоги для работающих пенсионеров — сколько платят в 2024 году
Украинские пенсионеры, которые продолжают работать, также должны платить налоги и сборы. Известно, какие особенности взысканий для этой категории граждан и размеры ставок в 2024 году.
Об этом сообщает издание "Новости Pro".
Налоги для работающих пенсионеров в 2024 году
По украинскому законодательству, с граждан пожилого возраста, решивших продолжить работу на заслуженном отдыхе, также взимают налоги и сборы.
Правила налогового бремени на работающих пенсионеров не отличаются от других категорий работников. Речь идет о таких налогах и сборах:
- Единый социальный вклад (ЕСВ);
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- Военный сбор.
В этом году ставки налогов, вычисляемые из размера заработной платы активных пенсионеров, не изменились. Размеры следующие:
- ЕСВ — на уровне 22% от минимальной зарплаты. Взнос необходим для будущих пенсионных выплат, пособий по безработице и других соцгарантий.
- НДФЛ равняется 18%. Налог считается основным источником наполнения бюджетов.
- Военный сбор составляет 1,5% с дохода. Его ввели специально для финансирования потребностей армии и является временным.
Какие налоги не взимают с пенсионеров
Гражданам с пенсией по возрасту государство гарантирует льготы на земельный налог, если домовладения подпадают под определенные требования. Освобождены от налогообложения следующие типы и размеры земельных участков:
- участок до 0,01 га — под застройку для гаражей;
- участок до 0,10 га — для дачного строительства;
- участок до 0,12 га — для садоводства;
- участок до 0,25 га — под строительство жилых домов и хозяйственных построек в сельской местности;
- участок до 0,10 га — под застройку в городах;
- участок до 0,15 га — для застройки в поселках;
- участок до 2 га — для личной сельскохозяйственной деятельности.
Что еще стоит знать
Напомним, в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнеса.
Также мы писали, что в Украине власти могут повысить размеры основных налогов. Над соответствующими изменениями работают в Министерстве финансов, которые вскоре будут переданы на рассмотрение в парламент.
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