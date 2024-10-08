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Налоги для ФЛП в октябре — сколько будут платить из-за нового военного сбора

8 октября 2024 13:53
Ксения Симонова - Редактор
Налоги в Украине — известно, сколько будут платить ФЛП в октябре
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в октябре 2024 года вырастет сумма военного сбора, которую должны платить физические лица-предприниматели. Известно, сколько нужно будет платить каждой из групп.

Такие данные содержатся в законопроекте, который ждет второе чтение в Верховной Раде.

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Как отмечается, ФЛП первой, второй и четвертой групп будут платить военный сбор в размере 10% от одной минимальной зарплаты по состоянию на начало января отчетного года:

  • в 2024 сумма будет составлять 710 грн;
  • в 2025 году — вырастет до 800 грн.

Согласно тексту законопроекта, ФЛП третьей группы будет платить такой военный сбор — 1% от доходов (10 грн с каждой 1 тыс. грн, заработанных с октября 2024 года).

Кроме того, повысится ставка военного сбора для ФЛП, которые находятся на так называемой "общей системе налогообложения" и для самозанятых лиц. Если они платят 1,5% от объема чистого дохода, то с октября придется платить уже 5%.

Важно то, что поскольку нормы документа для ФЛП заработают "задним числом" с 1 октября, то первый авансовый взнос физлица-предприниматели первой, второй и четвертой групп должны заплатить не позднее 20 октября. В то же время, ФЛП третьей группы должны платить сбор по результатам отчетности за квартал — в течение 40 дней после завершения отчетного квартала. Сумма уплаченного сбора должна быть прописана в декларации по единому налогу для группы.

Какие суммы налогов должны платить ФЛП

ФЛП еще должны платить единый налог, ставки которого неизменны:

  • для первой группы — составляет 302,8 грн;
  • для второй — 1,42 тыс. грн;
  • для третьей — 5% от дохода (по 50 грн с каждой тыс. грн).

До конца года налоговая нагрузка на ФЛП, не уплачивающие ЕСВ, будет таким:

  • для первой группы — 302,8 грн в месяц единого налога и 710 грн за месяц военного сбора (3,038 тыс. грн за четвертый квартал 2024-го);
  • для второй группы — 1,42 тыс. грн единого налога и 710 грн военного сбора (6,39 тыс. грн за квартал);
  • для третьей группы — 5% единого налога, 1% военного сбора.

В то же время, с 2025 года ФЛП первой, второй и четвертой групп будут платить на 90 грн ежемесячно больше военного сбора.

Что еще стоит знать

Напомним, что в почтовом операторе "Новая почта" на фоне анонса Налогового комитета ВРУ о намерении введения новых налогов на международные посылки предупредили о последствиях такого решения. Речь идет об угрозе логистического коллапса и серьезных задержках в доставке посылок.

Также мы писали, что в Украине в октябре 2024 года гражданам сократят размер заработной платы из-за введения новых налогов "задним числом". Речь идет о повышении военного сбора с 1,5% до 5%, рассчитываемого из зарплаты.

ФЛП налоги бизнес предприниматели военный сбор

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