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Податки для ФОП у жовтні — скільки платитимуть через новий військовий збір

8 жовтня 2024 13:53
Ксенія Симонова - Редактор
Податки в Україні — відомо, скільки платитимуть ФОП у жовтні
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у жовтні 2024 року зросте сума військового збору, який мають сплачувати фізичні особи-підприємці. Відомо, скільки потрібно буде платити кожній з груп.

Такі дані містяться у законопроєкті, який чекає друге читання у Верховній Раді.

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Як зазначається, ФОП першої, другої та четвертої груп муситимуть сплачувати військовий збір у розмірі 10% від однієї мінімальної зарплати станом на початок січня звітного року:

  • у 2024-му сума становитиме 710 грн;
  • у 2025 році — зросте 800 грн.

Згідно з текстом законопроєкту, ФОП третьої групи сплачуватиме такий військовий збір — 1% від доходів (10 грн із кожної 1 тис. грн, зароблених з жовтня 2024 року).

Окрім того, також підвищиться ставка військового збору для ФОПів, які перебувають на так званій "загальній системі оподаткування" та для самозайнятих осіб. Якщо нині вони сплачують 1,5% від обсягу чистого доходу, то з жовтня доведеться платити вже 5%.

Важливо те, що оскільки норми документа для ФОП запрацюють "заднім числом" з 1 жовтня, то перший авансовий внесок фізособи-підприємці першої, другої та четвертої груп повинні заплатити не пізніше 20 жовтня. Водночас, ФОПи третьої групи мають платити збір за результатами звітності за квартал — протягом 40 днів після завершення звітного кварталу. Сума сплаченого збору має бути прописана в декларації щодо єдиного податку для певної групи.

Які суми податків мають платити ФОПи

ФОПи ще повинні сплачувати єдиний податок, ставки якого незмінні:

  • для першої групи — становить 302,8 грн;
  • для другої — 1,42 тис. грн;
  • для третьої — 5% від доходу (по 50 грн з кожної тис. грн).

До кінця року податкове навантаження на ФОПи, що не сплачують ЄСВ, буде таким:

  • для першої групи — 302,8 грн в місяць єдиного податку і 710 грн за місяць військового збору (3,038 тис. грн за четвертий квартал 2024-го);
  • для другої групи — 1,42 тис. грн єдиного податку і 710 грн військового збору (6,39 тис. грн за квартал);
  • для третьої групи — 5% єдиного податку, 1% військового збору.

Водночас, з 2025 року ФОПи першої, другої і четвертої груп платитимуть на 90 грн щомісяця більше військового збору.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у поштовому операторі "Нова пошта" на тлі анонсу Податкового комітету ВРУ про намір запровадження нових податків на міжнародні посилки попередили про наслідки такого рішення. Йдеться про загрозу логістичного колапсу та серйозні затримки у доставці посилок.

Також ми писали, що в Україні у жовтні 2024 року громадянам скоротять розмір заробітної плати через запровадження нових податків "заднім числом". Йдеться про підвищення військового збору з 1,5% до 5%, який вираховують із зарплатні.

ФОП податки бізнес підприємці військовий збір

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