Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Нова пошта попередила про загрозу затримок в доставці посилок — причини arrow

Нова пошта попередила про загрозу затримок в доставці посилок — причини

7 жовтня 2024 14:13
Ксенія Симонова - Редактор
Нова пошта очікує проблеми з доставкою відправлень — відомі причини
Відділення пошти в країнах Європи. Фото: novaposhta.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У поштовому операторі "Нова пошта" на тлі анонсу Податкового комітету ВРУ про намір запровадження нових податків на міжнародні посилки попередили про наслідки такого рішення. Йдеться про загрозу логістичного колапсу та серйозні затримки у доставці посилок.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Попершнюк у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Наслідки нового податку на роботу компанії

Так, співвласник компанії вирішив розповісти, який вплив може мати запровадження нових податків на міжнародні посилки клієнтів. Йдеться про посилки вартістю від 150 євро.

На його переконання, відповідна ініціатива є однією з найгірших для економіки, особливо на тлі підвищення податків та інших регуляцій.

Ключова проблема полягає у негативному фіскальному ефекті від оподаткування посилок. Вже нині держава витрачає більше на митні процедури, аніж надходить доходів від оподаткування.

Після зниження податкового порогу до бюджетних втрат будуть додані дешевші посилки, що збільшить обсяг збитків.

Як податок вплине на громадян

За словами Попершнюка, запровадження нових податків на посилки зачепить мільйони громадян. Вони зіткнуться з додатковими податковими процедурами, що, окрім фінансових збитків для держави, призведе до втрати підтримки серед українців.

"Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча митні процедури проходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже добу. Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки, якщо під податок потраплять всі посилки", — повідомив він.

Співвласник "Нової Пошти" підсумував, що для збільшення бюджетних доходів без значної шкоди для економіки потрібно робити протилежне — підвищення безмитного порогу та спрощення митних процедур.

Днями у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що пільгу на посилки у 150 євро невдовзі скасують. Очікують, що законопроєкт підтримають та запровадять, "навіть попри можливе невдоволення частини людей".

Що ще варто знати

Нагадаємо, з жовтня Нова пошта підготувала своїм клієнтам низку змін. Зокрема, скасувала деякі платежі та підвищила ціни на доставку посилок.

Раніше ми писали, що Нова пошта скасувала плату за популярну послугу. Зміни торкнуться тих, хто часто робить інтернет-замовлення або комерційні відправлення.

податки Нова пошта пошта бізнес послуги посилки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

22:52 Прем'єр Словаччини Фіцо запропонував вдарити по Брюсселю ракетою

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник