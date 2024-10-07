Нова пошта очікує проблеми з доставкою відправлень — відомі причини

Відділення пошти в країнах Європи. Фото: novaposhta.ua

У поштовому операторі "Нова пошта" на тлі анонсу Податкового комітету ВРУ про намір запровадження нових податків на міжнародні посилки попередили про наслідки такого рішення. Йдеться про загрозу логістичного колапсу та серйозні затримки у доставці посилок.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Попершнюк у соцмережі Facebook.

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Так, співвласник компанії вирішив розповісти, який вплив може мати запровадження нових податків на міжнародні посилки клієнтів. Йдеться про посилки вартістю від 150 євро.

На його переконання, відповідна ініціатива є однією з найгірших для економіки, особливо на тлі підвищення податків та інших регуляцій.

Ключова проблема полягає у негативному фіскальному ефекті від оподаткування посилок. Вже нині держава витрачає більше на митні процедури, аніж надходить доходів від оподаткування.

Після зниження податкового порогу до бюджетних втрат будуть додані дешевші посилки, що збільшить обсяг збитків.

Як податок вплине на громадян

За словами Попершнюка, запровадження нових податків на посилки зачепить мільйони громадян. Вони зіткнуться з додатковими податковими процедурами, що, окрім фінансових збитків для держави, призведе до втрати підтримки серед українців.

"Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча митні процедури проходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже добу. Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки, якщо під податок потраплять всі посилки", — повідомив він.

Співвласник "Нової Пошти" підсумував, що для збільшення бюджетних доходів без значної шкоди для економіки потрібно робити протилежне — підвищення безмитного порогу та спрощення митних процедур.

Днями у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що пільгу на посилки у 150 євро невдовзі скасують. Очікують, що законопроєкт підтримають та запровадять, "навіть попри можливе невдоволення частини людей".

Що ще варто знати

Нагадаємо, з жовтня Нова пошта підготувала своїм клієнтам низку змін. Зокрема, скасувала деякі платежі та підвищила ціни на доставку посилок.

Раніше ми писали, що Нова пошта скасувала плату за популярну послугу. Зміни торкнуться тих, хто часто робить інтернет-замовлення або комерційні відправлення.