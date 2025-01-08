Налоги для ФЛП в Украине 2025: сколько придется заплатить и основные изменения

Что будет с налогами для ФЛП в 2025 году. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С 2025 года в Украине вводятся изменения в налоговое законодательство, которые коснутся физических лиц-предпринимателей. В частности, они включают в себя изменившийся порядок уплаты военного сбора и единого социального взноса (ЕСВ). Это приведет к увеличению налоговой нагрузки на ФЛП.

Новини.LIVE рассказывают, что будет с налогами для ФЛП в 2025 году и сколько придется платить.

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Повышение налогов в Украине в 2025 году

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на повышение налогов, который, в частности, увеличивает налоговую нагрузку на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Сначала планировалось повысить отчисления в октябре 2024 года, однако этого так и не произошло, поскольку предполагало бы введение нового собрания задним числом.

Позже, 25 декабря, был подписан новый закон, откладывающий повышение налогов для ФЛП до 1 января 2025 года. Основные изменения включают:

увеличение ставки военного сбора;

изменение налога на прибыль для банков;

введение обязательной ежемесячной отчетности.

Также закон предусматривает:

введение военного сбора для плательщиков единого налога с 1 января 2025;

применение ставки 1,5% на доходы по итогам годового декларирования за 2024 год (за исключением сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года);

льготы по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, для ФЛП-военнослужащих, а также для тех, кто находится на больничном или в отпуске, аналогично льготам по единому налогу;

отмена военного сбора для е-резидентов;

возможность зачета уплаченного военного сбора на счет минимального налогового обязательства.

Кроме того, правительство утвердило и подало в Верховную Раду законопроект о Государственном бюджете на 2025 год. Согласно тексту документа, для предпринимателей останавливается право с 1 марта 2022 и до окончания войны, а также в течение 12 месяцев после ее завершения, не начислять, не рассчитывать и не платить ЕСВ за себя.

Порядок уплаты единого социального взноса в 2025 году

С 1 января 2025 года военная льгота отменяется, и единый социальный взнос снова становится обязательным для всех физических лиц-предпринимателей, за исключением тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Для этой категории сохранено право на освобождение от уплаты и предоставления отчетности по ЕСВ в 2025 году.

Главные изменения в порядке уплаты единого социального взноса:

минимальная зарплата остается на уровне 8 000 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц также остается неизменным и составляет 3 028 грн;

минимальный платеж по ЕСВ составляет 1 760 грн в месяц (22% от минимальной заработной платы);

для предпринимателей с высокими доходами (ФЛП на общей системе налогообложения) максимальная база для начисления ЕСВ увеличена до 160 000 грн. Соответственно, максимальный ежемесячный взнос в 2025 году составит 35 200 грн.

Что будет с налогами для ФЛП в 2025 году. Инфографика: Новини.LIVE

Новые налоги для ФЛП I группы

В 2025 году предприниматели первой группы будут платить единый налог в размере 302,80 гривен до 20 числа каждого месяца.

Военный сбор, который составляет 10% от минимальной заработной платы (8 000 грн), будет равен 800 гривен в месяц и также подлежит уплате до 20 числа.

Единый социальный взнос в 2025 году, как мы писали выше, рассчитывается с минимальной зарплаты и составляет 1760 гривен в месяц. При оплате ЕСВ поквартально сумма за квартал составит 5 280 гривен.

Таким образом, общая налоговая нагрузка для предпринимателей первой группы в 2025 году составит 2 862,80 грн. в месяц.

Налоги для ФЛП I группы:

Единый налог: 302,80 грн (10% от прожиточного минимума — 3 028 грн);

Военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8 000 грн);

Минимальный ЕСВ: 1 760 грн (22% от минимальной заработной платы);

Общая сумма налогов 2 862,80 грн.

Новые налоги для ФЛП II группы

ФЛП второй группы в 2025 году будут обязаны до 20 числа каждого месяца платить 1 600 гривен единого налога. Кроме того, они должны вносить 800 гривен военного сбора, рассчитанного исходя из 10% от минимальной заработной платы. Также обязательно остается уплата единого социального взноса (ЕСВ), который будет составлять 1 760 гривен в месяц.

Таким образом, общая сумма налоговой нагрузки для ФЛП второй группы в 2025 году составит 4 160 гривен в месяц.

Налоги для ФЛП II группы:

единый налог: 1 600 грн;

военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8 000 грн);

Минимальный ЕСВ: 1 760 грн (22% от минимальной заработной платы);

общая сумма налогов: 4 160 грн.

Новые налоги для ФЛП III группы

ФЛП третьей группы в 2025 году будет платить 5% единого налога от своего дохода, а также 1% от дохода как военный сбор. Кроме того, обязательным остается единый социальный взнос, который составит 1 760 гривен в месяц.

Налоги для ФЛП III группы:

единый налог: 3% с НДС, 5% без НДС;

военный сбор: 1% от дохода;

минимальный ЕСВ: 1 760 грн (22% от минимальной заработной платы).

Новые налоги для ФЛП IV группы и общей системе налогообложения

Налоги для ФЛП IV группы:

единый налог: ставка зависит от категории земель и их размещения;

военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8 000 грн);

минимальный ЕСВ: 1 760 грн (22% от минимальной заработной платы).

ФЛП на общей системе налогообложения:

ЕСВ: не менее минимального размера — 1 760 грн;

максимальная база для ЕСВ: 160 000 грн (20 минимальных заработных плат);

военный сбор: 5%;

НДФЛ: 18%.

Также мы писали, что с 1 января 2025 года украинские предприниматели могут столкнуться со штрафами до 17 тысяч гривен из-за новых правил использования платежных терминалов.

Кроме того, налогоплательщики могут воспользоваться правом на уменьшение налоговой нагрузки. Это касается общего месячного облагаемого налогом дохода, полученного в виде заработной платы от компании.