Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці можуть зменшити податки — як це зробити під час війни arrow

Українці можуть зменшити податки — як це зробити під час війни

22 грудня 2024 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Податки під час війни — як платити менше і не порушити закон
Робота з документами. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деякі платники податків в Україні можуть зменшити суму загального місячного оподатковуваного доходу, який був отриманий від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги. Однак така можливість є не у кожного громадянина.

Про це йдеться у Законі України "Про державний бюджет на 2025 рік". 

Читайте також:

Податкова соціальна пільга — що варто знати 

Податкова соціальна пільга (ПСП) — це сума, яку використовують, щоби зменшити оподатковуваний дохід працівника під час нарахування податку на доходи фізосіб. Таким чином зменшується податкова база для розрахунку ПДФО, а також розмір самого податку. При цьому: 

  • пільга застосовується лише до зарплати, а також лікарняних, які прирівняні до заробітної плати. 
  • доходи, отримані за цивільно-правовими договорами або інші види доходів, не підпадають під податкову соціальну пільгу;
  • пільгу не враховують під час розрахунку військового збору. 

Які зміни відбудуться у 2025 році 

Очікується, що наступного року податкова соціальні пільга становитиме 1 514 грн — 50% від прожиткового мінімуму, встановленого законом на початок року. 

Важливо знати, що податкову соціальну пільгу можуть застосувати лише до доходів, які не є вищими за певну межу. Граничний дохід розраховується шляхом множення прожиткового мінімуму на 1,4 та округлення до 10 гривень.

У 2025 році ця межа становитиме 4 240 гривень. Це означає, що для зарплати від 8 тис. грн податкова соціальна знижка вже не діятиме. 

Раніше стало відомо, що після закінчення повномасштабної війни для українців можуть запровадити нову податкову систему. Це питання парламент розгляне під час першого післявоєнного засідання. 

Також ми розповідали, шо ФОПам загрожує штраф, якщо вони несвоєчасно сплатять єдиний податок. Підприємців оштрафують, навіть якщо вони запізнилися з оплатою усього на день. 

зарплати закон податки пільги гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:17 Затори до кордону — де доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені

09:10 Повернення із СЗЧ — як солдату поновитися на службі

08:45 Українці можуть зменшити податки — як це зробити під час війни

08:40 Росіяни безуспішно атакують позиції ЗСУ — зведення Генштабу

08:12 Черги з десятків автобусів — критична ситуація на кордоні вранці

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

07:54 Майно подружжя — що вважається спільною власністю пари

07:45 РФ хоче залучити молодь для затяжної війни в Україні, — ISW

07:30 Невикористана відпустка бійця ЗСУ — як отримати компенсацію

07:22 Свята наближаються — що буде з курсом долара найближчим часом

07:21 Обмежено придатний відмовився від бойової повістки — вирок суду

09:17 Затори до кордону — де доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені

09:10 Повернення із СЗЧ — як солдату поновитися на службі

08:45 Українці можуть зменшити податки — як це зробити під час війни

08:40 Росіяни безуспішно атакують позиції ЗСУ — зведення Генштабу

08:12 Черги з десятків автобусів — критична ситуація на кордоні вранці

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

07:54 Майно подружжя — що вважається спільною власністю пари

07:45 РФ хоче залучити молодь для затяжної війни в Україні, — ISW

07:30 Невикористана відпустка бійця ЗСУ — як отримати компенсацію

07:22 Свята наближаються — що буде з курсом долара найближчим часом

07:21 Обмежено придатний відмовився від бойової повістки — вирок суду

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити