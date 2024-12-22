Податки під час війни — як платити менше і не порушити закон

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Деякі платники податків в Україні можуть зменшити суму загального місячного оподатковуваного доходу, який був отриманий від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги. Однак така можливість є не у кожного громадянина.

Про це йдеться у Законі України "Про державний бюджет на 2025 рік".

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Податкова соціальна пільга — що варто знати

Податкова соціальна пільга (ПСП) — це сума, яку використовують, щоби зменшити оподатковуваний дохід працівника під час нарахування податку на доходи фізосіб. Таким чином зменшується податкова база для розрахунку ПДФО, а також розмір самого податку. При цьому:

пільга застосовується лише до зарплати, а також лікарняних, які прирівняні до заробітної плати.

доходи, отримані за цивільно-правовими договорами або інші види доходів, не підпадають під податкову соціальну пільгу;

пільгу не враховують під час розрахунку військового збору.

Які зміни відбудуться у 2025 році

Очікується, що наступного року податкова соціальні пільга становитиме 1 514 грн — 50% від прожиткового мінімуму, встановленого законом на початок року.

Важливо знати, що податкову соціальну пільгу можуть застосувати лише до доходів, які не є вищими за певну межу. Граничний дохід розраховується шляхом множення прожиткового мінімуму на 1,4 та округлення до 10 гривень.

У 2025 році ця межа становитиме 4 240 гривень. Це означає, що для зарплати від 8 тис. грн податкова соціальна знижка вже не діятиме.

Раніше стало відомо, що після закінчення повномасштабної війни для українців можуть запровадити нову податкову систему. Це питання парламент розгляне під час першого післявоєнного засідання.

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