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Податківці попередили про штрафи у 17 тис. грн з 1 січня

26 грудня 2024 08:34
Ксенія Симонова - Редактор
Штрафи в Україні — на кого з підприємців чекає покарання у 2025 році
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

На українців чекають штрафи до 17 тис. гривень, починаючи з 1 січня 2025 року. Йдеться про підприємців, яких торкнуться зміни правил використання платіжних терміналів.

Про це інформує портал  Ligazakon.net.

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Як зазначається, йдеться про норми постанови уряду №894 від 29 липня 2022 року "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)".

Відповідно до неї, торгівці, які працюють у населених пунктах, де кількість населення менше ніж п'ять тис. осіб, мають з 1 січня наступного року надати можливість здійснювати безготівкові розрахунки за продані товари чи надані послуги, включаючи ті, реалізація яких відбувається дистанційно, у тому числі з використанням:

  • електронних платіжних засобів;
  • платіжних застосунків;
  • платіжних пристроїв.

Проте вимога не стосується фізосіб-підприємців — платників єдиного податку І групи, торгівців:

  • які провадять торгівлю з використанням торгових автоматів;
  • які здійснюють виїзну торгівлю;
  • які продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію.

Також правила не торкнуться торгівців на територіях громад, розташованих в районах гарячих точок, окупованих територіях, перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції, та упродовж трьох місяців після припинення бойових дій та деокупації.

Як каратимуть порушників з 1 січня

Податківці попередили, що тих підприємців, які проігнорують вимоги і не забезпечать можливість здійснення безготівкові оплати, органи Державної податкової служби будуть притягувати до адміністративної відповідальності за ст. 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП), що передбачає штрафи:

  • у разі першого порушення — у розмірі від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн;
  • у разі повторного порушення за рік — у розмірі від 8,5 тис. до 17 тис. грн.

Раніше ми писали, що платники податків мають право зменшити податкове навантаження. Йдеться про суму загального місячного оподатковуваного доходу, отриманий від компанії у вигляді заробітної плати.

Також розповідали, що після війни в Україні на громадян може чекати нова податкова система. Відповідним питанням займатиметься Верховна Рада на першому ж післявоєнному засіданні.

Податкова служба торгівля штрафи касові апарати підприємці

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