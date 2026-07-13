Подарки от родственников и друзей: когда придется заплатить налог

Подарок, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Подарок может обернуться не только приятным сюрпризом, но и налогами. В Украине в одних случаях за него не придется платить ничего, а в других — нужно будет отдать государству определенную сумму. Все зависит от того, сколько стоит подарок и кто именно его подарил.

Когда подарки не облагаются налогом, а когда без налога не обойтись, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс.

За какие подарки налог не взимается

В 2026 году не облагаются налогом подарки стоимостью до 2 161,75 гривен. Именно такая сумма составляет 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января. Если стоимость подарка не превышает этот лимит, его не нужно декларировать и платить с него налоги.

Это правило касается различных видов подарков — товаров, техники, сертификатов, призов и других вещей.

Но есть важное исключение — денежные подарки. Если вам подарили деньги, льгота не действует. Такие подарки облагаются налогом по общим правилам независимо от их суммы.

Когда налог все же придется уплатить

Если подарок получен от ближайших родственников — мужа или жены, родителей, детей, родных братьев или сестер, бабушки или дедушки — ставка налога составляет 0%.

Если же подарок сделал посторонний человек или дальний родственник, придется уплатить:

5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Если же подарок поступил от нерезидента Украины, налоговая нагрузка значительно выше:

18% НДФЛ;

5% военного сбора.

Кто должен платить налоги

В большинстве случаев именно получатель подарка должен задекларировать доход и уплатить налоги.

Впрочем, если подарок дарит работодатель, компания или физическое лицо-предприниматель своему работнику, все налоговые обязательства берет на себя налоговый агент — то есть работодатель.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине изменятся правила налогообложения продаж через интернет. Верховная Рада уже поддержала соответствующий закон, который вступит в силу с 2027 года. Согласно новым правилам, передавать информацию в налоговую будут сами онлайн-платформы, а продажа личных вещей в большинстве случаев не будет облагаться налогом.

Еще Новини.LIVE писали, что Евросоюз готовит новые таможенные правила для недорогих онлайн-покупок из-за пределов ЕС. В частности, для посылок стоимостью до 150 евро планируется ввести фиксированный сбор в размере 3 евро, а впоследствии — еще 2–4 евро за их обработку, из-за чего заказы с Temu, Shein и AliExpress могут подорожать.