Выплаты для украинок — как изменится дородовая поддержка в 2026 году

В Украине с 2026 года власти намерены изменить дородовую поддержку женщин. Согласно принятому законопроекту, ожидается предоставление новой денежной помощи для будущих мам.

Как изменится дородовая поддержка женщин в 2026 году

В парламенте прошел голосование в целом законопроект, предусматривающий дородовую выплату для некоторых будущих матерей. Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью".

Соответствующая инициатива призвана оказать помощь во время беременности в покрытии базовых расходов и медицинских потребностей, которые могут расти на последних месяцах перед родами.

Законопроект предусматривает, что денежная поддержка будет предоставлена беременным женщинам, независимо от уровня доходов или места жительства в случае отсутствия официальной работы.

Выплату введут как дополнение к действующим соцпрограммам и помощи при рождении ребенка. Предполагается, что украинки смогут рассчитывать на выплаты на следующих условиях:

Сумма денежной помощи — 7 тыс. грн;

Продолжительность выплаты помощи — в течение 70 дней до родов.

Сейчас для беременных неработающих женщин предоставляют помощь в 25% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Что еще изменится для украинских родителей

Также проект закона предусматривает, что родители начнут получать ежемесячно дополнительные средства, пока ребенку не исполнится год. Ожидаются такие суммы на уход:

7 тыс. грн в месяц — на уход за младенцем до достижения одного года;

10,5 тыс. грн в месяц — на уход за ребенком при наличии инвалидности до одного года.

Также повысится разовая госпомощь при рождении ребенка. Если раньше предоставляли после рождения ребенка 10,3 тыс. грн, то в случае утверждения предложения — по 50 тыс. грн.

На усиленную финансовую поддержку родители смогут рассчитывать, начиная с января 2026 года, в случае подписания инициативы главой государства Владимиром Зеленским.

