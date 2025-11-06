Видео
Видео

Помощь на детей по-новому — кто получит две выплаты с 1 января

Дата публикации 6 ноября 2025 15:50
обновлено: 16:32
Помощь при рождении ребенка по-новому — кто будет получать по две выплаты с 1 января
Семья с детьми. Фото: Pexels

Система государственной поддержки семей с детьми в Украине с 1 января 2026 года будет работать по-новому. Верховная Рада приняла закон, который предусматривает повышение действующих выплат и вводит ряд новых. Некоторые семьи с детьми определенный период будут получать сразу два вида помощи.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Что меняет новый закон

В среду, 5 ноября, народные избранники в сессионном зале поддержали закон №13532, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью.

Согласно документу, увеличивается сумма действующих видов денежной помощи семьям с детьми, а также вводятся новые виды выплат. В частности это:

  1. Единовременное пособие при рождении ребенка (выплачивается на первого ребенка, а также на каждого последующего) — 50 000 грн.
  2. Выплата в связи с беременностью и родами для женщин без государственного социального страхования (военнослужащим будут выплачивать помощь в размере полной зарплаты) — 7 000 грн.
  3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года — 7 000 грн (для ухода за ребенком с инвалидностью сумма увеличивается до 10 500 гривен в месяц).
  4. Помощь по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет по программе "єЯсла", если один из родителей или опекунов, которые заботятся о ребенке, трудоустроились на полный рабочий день — 8 000 грн.
  5. Денежная выплата по уходу по программе "єСадок" — 8 000 грн.
  6. Единовременная денежная помощь ученикам первых классов по программе "Пакет школьника" — 5 000 грн.

Единовременная социальная помощь "Пакет малыша" будет предоставляться в натуральной форме или как денежная компенсация стоимости. Получить его можно будет уже с 36 недели беременности.

Кто будет получать две выплаты одновременно

Закон четко регулирует механизм перехода к новым правилам выплат.
Согласно ему, родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился один год, определенный период будут получать сразу два вида помощи:

  • старую ежемесячную помощь — 860 грн;
  • новую ежемесячную выплату — 7 000 грн.

Эта двойная выплата будет действовать до момента, когда ребенку исполнится один год.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы смогут приобщиться к новому проекту поддержки, предусматривающему предоставление многоцелевой денежной помощи для уязвимых групп населения. Размер выплаты составит 10,8 тыс. грн на одного человека в семье.

Также узнавайте, кто в ноябре 2025 года может рассчитывать на новую социальную помощь в размере 4 500 грн.

