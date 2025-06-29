Киевлянам ежемесячно будут выплачивать по 20 тыс. грн - кому будут предоставлять финподдержку

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве стартовала регистрация на получение денежной помощи на аренду жилья. Выплаты получат семьи, которые остались без собственного жилья из-за боевых действий и нуждаются в финансовой поддержке.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда, размер помощи составит 20 тыс. гривен, которые будут выплачиваться ежемесячно.

Реклама

Читайте также:

Как киевлянам получить помощь

Город год будет финансировать аренду жилья людям, которые подтвердят разрушение своей квартиры или дома и принадлежность объекта к жилому фонду. Для этого киевляне будут подавать заявление в специализированные центры, созданные при КГГА. Также понадобятся документы, подтверждающие право собственности или проживания.

"Ежемесячную помощь в течение года (или меньше — если жилье восстановят или людям предоставят государственную компенсацию) будут получать киевляне, которые не владеют другим жильем в городе", — написала Хонда.

Ранее сообщалось, что киевские власти будут выплачивать по 48 тыс. гривен в год некоторым гражданам. На финподдержку, например, могут рассчитывать ВПЛ.

Также мы рассказывали, что украинкам из Львовской области предлагают присоединиться к грантовому конкурсу от БФ "Женские возможности в Украине". По программе, им могут предоставить почти 3,5 тыс. долларов.