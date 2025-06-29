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Главная Финансы По 20 тыс. грн ежемесячно — кто из киевлян получит в 2025 году

По 20 тыс. грн ежемесячно — кто из киевлян получит в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 08:45
Киевлянам ежемесячно будут выплачивать по 20 тыс. грн - кому будут предоставлять финподдержку
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как киевлянам получить помощь

В Киеве стартовала регистрация на получение денежной помощи на аренду жилья. Выплаты получат семьи, которые остались без собственного жилья из-за боевых действий и нуждаются в финансовой поддержке.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда, размер помощи составит 20 тыс. гривен, которые будут выплачиваться ежемесячно.

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Как киевлянам получить помощь

Город год будет финансировать аренду жилья людям, которые подтвердят разрушение своей квартиры или дома и принадлежность объекта к жилому фонду. Для этого киевляне будут подавать заявление в специализированные центры, созданные при КГГА. Также понадобятся документы, подтверждающие право собственности или проживания.

"Ежемесячную помощь в течение года (или меньше — если жилье восстановят или людям предоставят государственную компенсацию) будут получать киевляне, которые не владеют другим жильем в городе", — написала Хонда.

Ранее сообщалось, что киевские власти будут выплачивать по 48 тыс. гривен в год некоторым гражданам. На финподдержку, например, могут рассчитывать ВПЛ.

Также мы рассказывали, что украинкам из Львовской области предлагают присоединиться к грантовому конкурсу от БФ "Женские возможности в Украине". По программе, им могут предоставить почти 3,5 тыс. долларов.

Киев выплаты финансовая помощь жилье аренда
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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