Киевлянам ежемесячно будут выплачивать по 20 тыс. грн - кому будут предоставлять финподдержку

По 20 тыс. грн ежемесячно — кто из киевлян получит в 2025 году
В Киеве стартовала регистрация на получение денежной помощи на аренду жилья. Выплаты получат семьи, которые остались без собственного жилья из-за боевых действий и нуждаются в финансовой поддержке.
Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда, размер помощи составит 20 тыс. гривен, которые будут выплачиваться ежемесячно.
Как киевлянам получить помощь
Город год будет финансировать аренду жилья людям, которые подтвердят разрушение своей квартиры или дома и принадлежность объекта к жилому фонду. Для этого киевляне будут подавать заявление в специализированные центры, созданные при КГГА. Также понадобятся документы, подтверждающие право собственности или проживания.
"Ежемесячную помощь в течение года (или меньше — если жилье восстановят или людям предоставят государственную компенсацию) будут получать киевляне, которые не владеют другим жильем в городе", — написала Хонда.
Ранее сообщалось, что киевские власти будут выплачивать по 48 тыс. гривен в год некоторым гражданам. На финподдержку, например, могут рассчитывать ВПЛ.
Также мы рассказывали, что украинкам из Львовской области предлагают присоединиться к грантовому конкурсу от БФ "Женские возможности в Украине". По программе, им могут предоставить почти 3,5 тыс. долларов.
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