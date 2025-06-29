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Головна Фінанси По 20 тис. грн щомісяця — хто з киян отримуватиме у 2025 році

По 20 тис. грн щомісяця — хто з киян отримуватиме у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 08:45
Киянам щомісяця виплачуватимуть по 20 тис. грн — кому надаватимуть фінпідтримку
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Як киянам отримати допомогу

У Києві стартувала реєстрація на отримання грошової допомоги на оренду житла. Виплати отримають сім'ї, які залишилися без власного житла через бойові дії та потребують фінансової підтримки.

Як повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, розмір допомоги становитиме 20 тис. гривень, які виплачуватимуться щомісяця

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Як киянам отримати допомогу

Місто рік фінансуватиме оренду житла людям, які підтвердять руйнування своєї квартири чи будинку і приналежність об'єкта до житлового фонду. Для цього кияни подаватимуть заяву до спеціалізованих центрів, створених при КМДА. Також знадобляться документи, що підтверджують право власності або проживання.

"Щомісячну допомогу протягом року (або менше — якщо житло відновлять або людям нададуть державну компенсацію) отримуватимуть кияни, які не володіють іншим житлом в місті", — написала Хонда.

Раніше повідомлялося, що київська влада виплачуватиме по 48 тис. гривень на рік деяким громадянам. На фінпідтримку, наприклад, можуть розраховувати ВПО. 

Також ми розповідали, що українкам з Львівщини пропонують долучитися до грантового конкурсу від БФ "Жіночі можливості в Україні". За програмою, їм можуть надати майже 3,5 тис. доларів.   

Київ виплати фінансова допомога житло оренда
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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