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Платежки за газ — что изменится для украинцев с 1 января

27 декабря 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на газ — какие изменения произойдут с января 2025 года
Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине на период военного положения установлен мораторий на повышение тарифов на газ для бытовых потребителей. Однако общая ежемесячная сумма за газ может меняться, поскольку необходимо платить также за доставку, которая с 1 января нового года считается по-новому.

Это предусмотрено соответствующим постановлением НКРЭКУ.

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В стране большинство бытовых потребителей обслуживает ГК "Нафтогаз Украины" (98%). Тариф на природный газ для населения в компании неизменен — 7,96 грн за 1 куб. м.

У остальных газопоставщиков стоимость голубого топлива колеблется от 7,7 до более чем 9 грн за 1 куб. м.

В частности, премьер Денис Шмыгаль заверил, что новая программа "Зимової підтримки" гарантирует неизменные тарифы на коммунуслуги зимой.

Как изменится стоимость доставки газа с 1 января

Несмотря на заверение властей в фиксированных тарифах до конца зимы и завершения действия военного положения, украинцы получат другие суммы в платежках с 1 января 2025 года. Как правило, месячный платеж за доставку природного газа может отличаться из года в год. Его рассчитывают отдельно для каждого абонента.

Так, осуществление расчета годовой заказанной мощности — платы за доставку голубого топлива — происходит на основе фактического объема потребления газа за предыдущий "газовый год" — период с 1 октября по 30 сентября. Предусмотрена нижняя граница потребления, которую берут для соответствующего расчета:

  • для потребителей с газовой плитой по меньшей мере — 39 куб. м;
  • для потребителей с газовой плитой и водонагревателем — 126 куб. м;
  • для потребителей с отопительным прибором — 314 куб. м.

Чтобы определить месячную стоимость, индивидуальный объем использованного газа разделяют на 12 равных частей и умножают на установленный НКРЭКУ для каждого Оператора газораспределительных сетей тариф на услуги по распределению топлива.

То есть, если клиент потреблял больше природного газа в течение газового года, то в будущем получит более высокие цены на доставку, и наоборот. Узнать, сколько нужно платить за доставку газа с 1 января следующего года, можно на портале Оператора газораспределительных сетей (в личном кабинете).

Напомним, с 1 января 2025 года тариф на электрическую энергию в стране останется на уровне 2024-го. В правительстве заверили, что пересматривать стоимость не будут как минимум до конца отопительного сезона.

Также мы писали, что в некоторых городах повысятся
тарифы на централизованное водоснабжение. В частности, в Ивано-Франковской области цена подскочит на 55%.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Нафтогаз газоснабжение

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