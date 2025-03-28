Доставка газа — какие суммы заплатят украинцы в 2025 году

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в Украине потребители природного газа получили обновленные суммы к оплате за доставку. У тех, у кого за прошлый год объемы потребления голубого топлива выросли, в этом году суммы в квитанциях больше.

Об этом говорится в материалах "Нафтогаза" в соцсети Facebook.

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Так, украинцам приходится платить за доставку топлива фиксированную стоимость в течение 12 месяцев, которую пересматривают ежегодно. При этом тариф не изменился, пересчету подлежит объем кубометров, за доставку которого ежемесячно надо платить.

Как правило, потребление определяют за предыдущий период. В 2025 году граждане платят за доставку, учитывая объем газа в период с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го.

В регионах суммы в платежках за доставку газа различаются, поскольку формируются они из двух частей:

тариф на доставку газа;

объем потребления.

Соответствующие показатели перемножают. Тариф на доставку неизменен из-за моратория на повышение стоимости во время военного положения, а объем потребления — мог претерпеть изменения.

Тариф можно узнать на официальном портале газораспределительной компании, также его указывают в платежке.

Скриншот. Источник: Минфин

Отмена платы за доставку газа

Во время войны в Украину могут отменить плату за доставку газа для населения. В Верховной Раде появился законопроект №13095 с предложением отменить вторую платежку. Проект закона находится на рассмотрении Комитета по энергетике и коммунальным услугам.

Как известно, потребители, не пользующиеся газом, вынуждены платить за его доставку. Возмущены платежкой и сельские жители, которые за собственные деньги прокладывали газовые коммуникации в свои дома.

Ранее мы сообщали, что отопительный сезон может быть сложным, если будут обстрелы газовой инфраструктуры. Потеря газодобычи может сказаться на тарифах.

Также мы писали, что за последний год несколько подорожали жилищно-коммунальные услуги. Особенно выросла стоимость электроэнергии, которая стоит на 63% дороже.