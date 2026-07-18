Платежные операции украинцев хотят взять под контроль: что предлагает НБУ
Платежные операции украинцев должны контролироваться в рамках единых подходов. Над внедрением новых стандартов работают в Национальном банке Украины (НБУ). Речь идет о мониторинге и проверке платежей, которые станут частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.
Сообщение об этом появилось на сайте НБУ, передает Новини.LIVE.
Что предлагает изменить Нацбанк
Проект постановления о порядке осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями определяет стандартизированные требования, которых должны придерживаться банки и другие поставщики платежных услуг. В документе описано, каким должен быть контроль за платежами, как оценивать риски и реагировать на нетипичные операции.
Проект, среди прочего, предусматривает:
- принципы контроля за платежными операциями;
- требования к организации такого контроля поставщиками платежных услуг;
- контрольные меры в рамках мониторинга платежей;
- возможность привлекать третьих лиц к отдельным процессам или работам;
- возможность самостоятельно внедрять правила мониторинга платежных операций;
- оценку Национальным банком эффективности мер контроля;
- перечень мер по предотвращению мискодинга;
- перечень признаков нетипичного поведения пользователей.
Какие еще изменения запланированы
Нацбанк также обращает внимание на меры по борьбе с мискодингом — ситуациями, когда платежная операция происходит с некорректным или несоответствующим кодом категории продавца.
Кроме того, НБУ намеревается определить признаки нетипичного поведения пользователей. Это, как ожидается, поможет поставщикам платежных услуг лучше выявлять операции, которые являются нетипичными для кого-либо из клиентов.
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