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Платежные операции украинцев хотят взять под контроль: что предлагает НБУ

18 июля 2026 19:55
Человек проходит мимо отделения банка, мужчина с картой рядом с банкоматом. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
Виталий Чайка
Редактор экономических новостей

Платежные операции украинцев должны контролироваться в рамках единых подходов. Над внедрением новых стандартов работают в Национальном банке Украины (НБУ). Речь идет о мониторинге и проверке платежей, которые станут частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.

Сообщение об этом появилось на сайте НБУ, передает Новини.LIVE.

Что предлагает изменить Нацбанк

Проект постановления о порядке осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями определяет стандартизированные требования, которых должны придерживаться банки и другие поставщики платежных услуг. В документе описано, каким должен быть контроль за платежами, как оценивать риски и реагировать на нетипичные операции.

Проект, среди прочего, предусматривает:

  • принципы контроля за платежными операциями;
  • требования к организации такого контроля поставщиками платежных услуг;
  • контрольные меры в рамках мониторинга платежей;
  • возможность привлекать третьих лиц к отдельным процессам или работам;
  • возможность самостоятельно внедрять правила мониторинга платежных операций;
  • оценку Национальным банком эффективности мер контроля;
  • перечень мер по предотвращению мискодинга;
  • перечень признаков нетипичного поведения пользователей.

Какие еще изменения запланированы

Нацбанк также обращает внимание на меры по борьбе с мискодингом — ситуациями, когда платежная операция происходит с некорректным или несоответствующим кодом категории продавца.

Кроме того, НБУ намеревается определить признаки нетипичного поведения пользователей. Это, как ожидается, поможет поставщикам платежных услуг лучше выявлять операции, которые являются нетипичными для кого-либо из клиентов.

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