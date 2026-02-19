Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Платежки за газ — кто заплатит дополнительно 900 грн в марте

Платежки за газ — кто заплатит дополнительно 900 грн в марте

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 08:50
Квитанции за природный газ в марте — кто заплатит дополнительно 900 грн
Женщина с квитанциями. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: НовиниLIVE

Некоторые клиенты ООО "Газораспределительные сети Украины" получат дополнительно третью квитанцию за природный газ в марте 2026 года. Речь идет о необходимости оплаты технического обслуживания газовых сетей жилых домов, на стоимость которой влияет ряд факторов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Черниговского городского филиала "Газсети".

Реклама
Читайте также:

Услуга по техобслуживанию сетей домов в марте

Как отмечают в Газмереже, со временем газопроводы изнашиваются, их изоляция повреждается. Во время техобслуживания газовики проверяют на герметичность соединения газопроводов и газового оборудования, осуществляют испытания системы на плотность и устраняют утечки природного газа.

"Именно поэтому мы регулярно проводим комплексное приборное обследование газовых сетей с помощью специальных приборов, которые "видят" то, что недоступно глазу. За прошлый год наши специалисты: устранили 52 утечки газа, 30 из которых — на подземных газопроводах; обнаружили около 4 000 повреждений изоляции. Каждый такой случай мог стать причиной серьезной аварийной ситуации. Но благодаря своевременному обследованию чрезвычайных событий удается избегать", — сообщают специалисты на Черниговщине.

Как отметили в компании, согласно нормам закона "О жилищно-коммунальных услугах", в оплату за распределение газа не входят расходы на ремонт и обслуживание домовых коммуникаций, поэтому выделили в третью платежку. В нее теперь входят такие услуги как обследование, ремонт и модернизация газораспределительных систем, оборудование к вводам к объектам. Таким образом расходы по содержанию коммуникаций отдельно несут владельцы, совладельцы и управляющие домами.

Какие суммы будут в третьей платежке весной

После проверки общую стоимость обследования пропорционально распределяют между владельцами квартир.

Чем больше в доме квартир, тем меньше протяженность коммуникаций, а следовательно — дешевле будут обходиться работы на одну квартиру. В 2026 году меньше всего проверка газопроводов из расчета на одну квартиру составляет около 120 грн. Такая стоимость актуальна для некоторых домов в Прилуках Черниговской области.

В домах с малым количеством квартир и широкой системой домовых газопроводов советских времен стоимость обследования может достигать 1 тыс. грн. В самом Чернигове цена колеблется от 217 грн до 931 грн.

тарифи на газ
Тарифы за услугу. Источник: Газосети на Черниговщине

Однако такую платежку присылают только раз в три или пять лет.

В частных домах проверке подлежат газовые приборы, внешние и внутренние газопроводы. Из-за этого стоимость будет аналогичной, как и за проверку приборов в многоквартирных домах. Оплачивать ее также должен владелец частного жилья.

Что будет с тарифом на газ в марте

Стоимость природного газа для бытовых потребителей в "Нафтогаз Украины" в марте останется на уровне 7,96 грн за кубометр (с НДС) в рамках тарифного плана "Фиксированный". Такая цена будет актуальна как минимум до 30 апреля 2026 года. "Нафтогаз" обслуживает фактически всех потребителей (98%), что гарантирует стабильность тарифов для большинства украинцев.

По закону "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и дальнейшего восстановления их функционирования", тарифы на газ нельзя пересматривать во время военного положения.

Также, по данным Нафтогаза, стоимость распределения газа для населения не изменится в марте.

Ранее мы писали, что клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" просят передавать показатели и рассчитываться за газ по-новому. Речь идет о современной возможности через приложение "Куб".

Еще сообщалось, что премьер Юлия Свириденко пообещала, что украинцы из-за последствий атак не будут платить, если коммунальные услуги не были предоставлены. Кабмин поддержал решение пересчитать плату за коммуналку.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации