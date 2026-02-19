Квитанции за природный газ в марте — кто заплатит дополнительно 900 грн

Платежки за газ — кто заплатит дополнительно 900 грн в марте
Некоторые клиенты ООО "Газораспределительные сети Украины" получат дополнительно третью квитанцию за природный газ в марте 2026 года. Речь идет о необходимости оплаты технического обслуживания газовых сетей жилых домов, на стоимость которой влияет ряд факторов.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Черниговского городского филиала "Газсети".
Услуга по техобслуживанию сетей домов в марте
Как отмечают в Газмереже, со временем газопроводы изнашиваются, их изоляция повреждается. Во время техобслуживания газовики проверяют на герметичность соединения газопроводов и газового оборудования, осуществляют испытания системы на плотность и устраняют утечки природного газа.
"Именно поэтому мы регулярно проводим комплексное приборное обследование газовых сетей с помощью специальных приборов, которые "видят" то, что недоступно глазу. За прошлый год наши специалисты: устранили 52 утечки газа, 30 из которых — на подземных газопроводах; обнаружили около 4 000 повреждений изоляции. Каждый такой случай мог стать причиной серьезной аварийной ситуации. Но благодаря своевременному обследованию чрезвычайных событий удается избегать", — сообщают специалисты на Черниговщине.
Как отметили в компании, согласно нормам закона "О жилищно-коммунальных услугах", в оплату за распределение газа не входят расходы на ремонт и обслуживание домовых коммуникаций, поэтому выделили в третью платежку. В нее теперь входят такие услуги как обследование, ремонт и модернизация газораспределительных систем, оборудование к вводам к объектам. Таким образом расходы по содержанию коммуникаций отдельно несут владельцы, совладельцы и управляющие домами.
Какие суммы будут в третьей платежке весной
После проверки общую стоимость обследования пропорционально распределяют между владельцами квартир.
Чем больше в доме квартир, тем меньше протяженность коммуникаций, а следовательно — дешевле будут обходиться работы на одну квартиру. В 2026 году меньше всего проверка газопроводов из расчета на одну квартиру составляет около 120 грн. Такая стоимость актуальна для некоторых домов в Прилуках Черниговской области.
В домах с малым количеством квартир и широкой системой домовых газопроводов советских времен стоимость обследования может достигать 1 тыс. грн. В самом Чернигове цена колеблется от 217 грн до 931 грн.
Однако такую платежку присылают только раз в три или пять лет.
В частных домах проверке подлежат газовые приборы, внешние и внутренние газопроводы. Из-за этого стоимость будет аналогичной, как и за проверку приборов в многоквартирных домах. Оплачивать ее также должен владелец частного жилья.
Что будет с тарифом на газ в марте
Стоимость природного газа для бытовых потребителей в "Нафтогаз Украины" в марте останется на уровне 7,96 грн за кубометр (с НДС) в рамках тарифного плана "Фиксированный". Такая цена будет актуальна как минимум до 30 апреля 2026 года. "Нафтогаз" обслуживает фактически всех потребителей (98%), что гарантирует стабильность тарифов для большинства украинцев.
По закону "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и дальнейшего восстановления их функционирования", тарифы на газ нельзя пересматривать во время военного положения.
Также, по данным Нафтогаза, стоимость распределения газа для населения не изменится в марте.
Ранее мы писали, что клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" просят передавать показатели и рассчитываться за газ по-новому. Речь идет о современной возможности через приложение "Куб".
Еще сообщалось, что премьер Юлия Свириденко пообещала, что украинцы из-за последствий атак не будут платить, если коммунальные услуги не были предоставлены. Кабмин поддержал решение пересчитать плату за коммуналку.
