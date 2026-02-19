Квитанції за природний газ у березні — хто заплатить додатково 900 грн

Жінка з квитанціями. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі клієнти ТОВ "Газорозподільні мережі України" отримають додатково третю квитанцію за природний газ у березні 2026 року. Йдеться про необхідність оплати технічного обслуговування газових мереж житлових будинків, на вартість якої впливає низка чинників.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Чернігівської міської філії "Газмережі".

Послуга з техобслуговування мереж будинків у березні

Як зазначають у Газмережі, з часом газопроводи зношуються, їх ізоляція пошкоджується. Під час техобслуговування газовики перевіряють на герметичність з’єднання газопроводів і газового обладнання, здійснюють випробовування системи на щільність і усувають витоки природного газу.

"Саме тому ми регулярно проводимо комплексне приладове обстеження газових мереж за допомогою спеціальних приладів, які "бачать" те, що недоступно оку. За минулий рік наші фахівці: усунули 52 витоки газу, 30 з яких — на підземних газопроводах; виявили близько 4 000 пошкоджень ізоляції. Кожен такий випадок міг стати причиною серйозної аварійної ситуації. Але завдяки вчасному обстеженню надзвичайних подій вдається уникати", — повідомляють фахівці на Чернігівщині.

Як зауважили у компанії, згідно з нормами закону "Про житлово-комунальні послуги", в оплату за розподіл газу не входять витрати на ремонт та обслуговування будинкових комунікацій, саме тому виокремили в третю платіжку. В неї тепер входять такі послуги як обстеження, ремонт та модернізація газорозподільних систем, обладнання до вводів до об'єктів. Таким чином витрати з утримання комунікацій окремо несуть власники, співвласники та управителі будинків.

Які суми будуть у третій платіжці навесні

Після перевірки загальну вартість обстеження пропорційно розподіляють між власниками квартир.

Чим більше у будинку квартир, тим меншою є протяжність комунікацій, а відтак — дешевше обходитимуться роботи на одну квартиру. У 2026 році найменше перевірка газопроводів з розрахунку на одну квартиру становить близько 120 грн. Така вартість актуальна для деяких будинків у Прилуках Чернігівської області.

В будинках з малою кількістю квартир та широкою системою будинкових газопроводів радянських часів вартість обстеження може сягати 1 тис. грн. У самому Чернігові ціна коливається від 217 грн до 931 грн.

Тарифи за послугу. Джерело: Газмережі на Чернігівщині

Проте таку платіжку надсилають тільки раз у три або п’ять років.

У приватних будинках під перевірку підлягають газові прилади, зовнішні та внутрішні газопроводи. Через це вартість буде аналогічною, як і за перевірку приладів у багатоквартирних будинках. Оплачувати її також має власник приватного житла.

Що буде з тарифом на газ у березні

Вартість природного газу для побутових споживачів у "Нафтогаз України" у березні залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр (з ПДВ) в рамках тарифного плану "Фіксований". Така ціна буде актуальна щонайменше до 30 квітня 2026 року. "Нафтогаз" обслуговує фактично всіх споживачів (98%), що гарантує стабільність тарифів для більшості українців.

За законом "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", тарифи на газ не можна переглядати під час воєнного стану.

Також, за даними Нафтогазу, вартість розподілу газу для населення не зміниться у березні.

