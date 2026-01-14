Видео
Главная Финансы Платежки клиентам будут отправлять по-новому — объяснение Газсети

Платежки клиентам будут отправлять по-новому — объяснение Газсети

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 08:50
В Газсети рассказали, что платежки за доставку газа могут присылать по-новому
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители могут получать коммунальные платежки за распределение природного газа по-современному. Отказаться от обычных бумажных счетов из-за ряда преимуществ предложили в ООО "Газораспределительные сети Украины", предоставив пошаговую инструкцию.

Об этом говорится в сообщении Киевского филиала "Газсети" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Электронные платежки для расчета за газ

Украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, порекомендовало гражданам перейти на современный способ получения платежек и оплаты услуги за распределение газа. Речь идет о платежках в электронном формате.

Такой вариант взаимодействия с компанией является более удобным и экологичным. Благодаря модернизированному расчету за топливо в виде электронных квитанций гражданам больше не придется быть привязанными к поступлению бумажных платежек. Это позволит сэкономить собственное время и не волноваться об их физической потере или повреждении.

"Ежемесячно заглядываете в почтовый ящик, ожидая платежку за распределение газа? На самом деле ждать не нужно: электронную квитанцию можно загрузить в личном кабинете именно тогда, когда вам удобно — быстро, без очередей и без бумаги. Онлайн-платежка всегда под рукой: из дома, с дороги, из любой точки мира", — говорится в сообщении.

Согласно правилам, онлайн-квитанции поступают раньше, с 10-го числа, тогда как бумажные необходимо ждать после 20-го.

Газ оплата
Иллюстрация. Источник: Газсети

Инструкция, как отказаться от бумажных квитанций

Как объясняют в компании, полностью перейти на онлайн-платежки можно за считанные минуты. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

  • зайти в личный кабинет;
  • выбрать пункт "Настройка профиля";
  • поставить птичку в разделе "Информирование" напротив пункта "Отказаться от бумажного счета";
  • дать согласие на отказ от бумажных платежек.

Ранее мы писали, что в Киеве жители могут начать пользоваться новым современным сервисом по передаче данных для расчета за коммунуслуги. Граждане смогут быстро присылать информацию с приборов учета.

Также сообщалось, почему потребителям газа могут иногда приходить коммунальные платежки с некорректными данными. В Нафтогазе объяснили, как избежать таких неточностей.

коммунальные услуги ЖКХ газоснабжение газ Газсети
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
