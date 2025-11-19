Оплата услуг ЖКХ — украинцев призывают передавать данные по-новому

Оплата коммуналки — кого призывают пересылать данные по-новому
Жителей Киева призывают переходить на современный сервис по передаче данных для дальнейшего расчета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). У модернизированного подхода есть свои преимущества, ведь позволяет быстро отправлять информацию со счетчиков отопления и горячей воды.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".
Что нужно знать о современном коммунальном сервисе
Как пояснили в Киевтеплоэнерго, для жителей столицы доступен современный сервис для оперативной передачи данных по использованию жилищно-коммунальных услуг — чат-бот "Коммуналка".
В нем собраны все необходимые службы, осуществляющие поставки тепла, воды, природного газа и электрической энергии.
Благодаря современному подходу клиентам поставщиков станет удобнее передавать показания с приборов учета.
Для этого достаточно лишь вовремя собирать и передавать информацию со счетчиков. Как правило, их принимают ежемесячно в течение года — с 5-го числа и до последнего дня месяца.
Как начать пользоваться новым сервисом
По информации коммунального предприятия, граждане могут уже сейчас начать пользоваться чат-ботом о коммуналке и почувствовать его преимущества. Он позволяет на выбор передавать данные в Telegram или Viber. Для этого достаточно лишь перейти по ссылке мессенджеров и выполнить указания по инструкции, которые будут предоставлены.
Кроме того, дистанционно передавать информацию с приборов учета можно такими каналами:
- в личном кабинете на сайте Центра коммунального сервиса;
- в личном кабинете на портале Киевтеплоэнерго;
- по телефону Call-центра: (044)247-40-40, на мобильный номер: (099)247-40-40, (093)-247-40-40, (096)247-40-40;
- по бесплатной телефонной линии: 0 800 404 407 (с мобильного);
- через дополнительные стационарные телефонные номера сервисных центров районов столицы.
"Владельцы бойлеров должны ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если они не отличаются от предыдущих. Напоминаем, показания принимаются ежемесячно — с 5-го числа и до последнего дня месяца", — добавили в Киевтеплоэнерго.
