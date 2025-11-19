Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Оплата коммуналки — кого призывают пересылать данные по-новому

Оплата коммуналки — кого призывают пересылать данные по-новому

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 08:50
обновлено: 08:57
Оплата услуг ЖКХ — украинцев призывают передавать данные по-новому
Деньги, коммунальные платежки и расчеты. Фото: Новини.LIVE

Жителей Киева призывают переходить на современный сервис по передаче данных для дальнейшего расчета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). У модернизированного подхода есть свои преимущества, ведь позволяет быстро отправлять информацию со счетчиков отопления и горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о современном коммунальном сервисе

Как пояснили в Киевтеплоэнерго, для жителей столицы доступен современный сервис для оперативной передачи данных по использованию жилищно-коммунальных услуг — чат-бот "Коммуналка".

В нем собраны все необходимые службы, осуществляющие поставки тепла, воды, природного газа и электрической энергии.

Благодаря современному подходу клиентам поставщиков станет удобнее передавать показания с приборов учета.

Для этого достаточно лишь вовремя собирать и передавать информацию со счетчиков. Как правило, их принимают ежемесячно в течение года — с 5-го числа и до последнего дня месяца.

комунальні послуги
Иллюстрация. Источник: Киевтеплоэнерго

Как начать пользоваться новым сервисом

По информации коммунального предприятия, граждане могут уже сейчас начать пользоваться чат-ботом о коммуналке и почувствовать его преимущества. Он позволяет на выбор передавать данные в Telegram или Viber. Для этого достаточно лишь перейти по ссылке мессенджеров и выполнить указания по инструкции, которые будут предоставлены.

Кроме того, дистанционно передавать информацию с приборов учета можно такими каналами:

  • в личном кабинете на сайте Центра коммунального сервиса;
  • в личном кабинете на портале Киевтеплоэнерго;
  • по телефону Call-центра: (044)247-40-40, на мобильный номер: (099)247-40-40, (093)-247-40-40, (096)247-40-40;
  • по бесплатной телефонной линии: 0 800 404 407 (с мобильного);
  • через дополнительные стационарные телефонные номера сервисных центров районов столицы.

"Владельцы бойлеров должны ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если они не отличаются от предыдущих. Напоминаем, показания принимаются ежемесячно с 5-го числа и до последнего дня месяца", — добавили в Киевтеплоэнерго.

Ранее мы писали, что для некоторых граждан государство оплатит половину коммунальных услуг. Скидку получат многодетные семьи, в которых воспитывается трое и больше детей.

Еще сообщали, что в декабре украинцам поступит дополнительная платежка за услугу по техобслуживанию. Известно, сколько придется платить гражданам.

коммунальные услуги ЖКХ деньги счетчики оплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации