Оплата услуг ЖКХ — украинцев призывают передавать данные по-новому

Деньги, коммунальные платежки и расчеты. Фото: Новини.LIVE

Жителей Киева призывают переходить на современный сервис по передаче данных для дальнейшего расчета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). У модернизированного подхода есть свои преимущества, ведь позволяет быстро отправлять информацию со счетчиков отопления и горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Что нужно знать о современном коммунальном сервисе

Как пояснили в Киевтеплоэнерго, для жителей столицы доступен современный сервис для оперативной передачи данных по использованию жилищно-коммунальных услуг — чат-бот "Коммуналка".

В нем собраны все необходимые службы, осуществляющие поставки тепла, воды, природного газа и электрической энергии.

Благодаря современному подходу клиентам поставщиков станет удобнее передавать показания с приборов учета.

Для этого достаточно лишь вовремя собирать и передавать информацию со счетчиков. Как правило, их принимают ежемесячно в течение года — с 5-го числа и до последнего дня месяца.

Иллюстрация. Источник: Киевтеплоэнерго

Как начать пользоваться новым сервисом

По информации коммунального предприятия, граждане могут уже сейчас начать пользоваться чат-ботом о коммуналке и почувствовать его преимущества. Он позволяет на выбор передавать данные в Telegram или Viber. Для этого достаточно лишь перейти по ссылке мессенджеров и выполнить указания по инструкции, которые будут предоставлены.

Кроме того, дистанционно передавать информацию с приборов учета можно такими каналами:

в личном кабинете на сайте Центра коммунального сервиса;

в личном кабинете на портале Киевтеплоэнерго;

по телефону Call-центра: (044)247-40-40, на мобильный номер: (099)247-40-40, (093)-247-40-40, (096)247-40-40;

по бесплатной телефонной линии: 0 800 404 407 (с мобильного);

через дополнительные стационарные телефонные номера сервисных центров районов столицы.

"Владельцы бойлеров должны ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если они не отличаются от предыдущих. Напоминаем, показания принимаются ежемесячно — с 5-го числа и до последнего дня месяца", — добавили в Киевтеплоэнерго.

