У Газмережі розповіли, що платіжки за доставку газу можуть надсилати по-новому

Українські споживачі можуть отримувати комунальні платіжки за розподіл природного газу по-сучасному. Відмовитися від звичайних паперових рахунків через низку переваг запропонували в ТОВ "Газорозподільні мережі України", надавши покрокову інструкцію.

Про це йдеться у повідомленні Київської філії "Газмережі" у соцмережі Facebook.

Електронні платіжки для розрахунку за газ

Українське газорозподільне підприємство, що входить до Групи Нафтогаз, порекомендувало громадянам перейти на сучасний спосіб отримання платіжок та оплати послуги за розподіл газу. Йдеться про платіжки в електронному форматі.

Такий варіант взаємодії з компанією є більш зручним та екологічним. Завдяки модернізованому розрахунку за паливо у вигляді електронних квитанцій громадянам більше не доведеться бути прив'язаними до надходження паперових платіжок. Це дозволить заощадити власний час та не хвилюватись про їх фізичну втрату або пошкодження.

"Щомісяця заглядаєте в поштову скриньку, очікуючи платіжку за розподіл газу? Насправді чекати не потрібно: електронну квитанцію можна завантажити в особистому кабінеті саме тоді, коли вам зручно — швидко, без черг і без паперу. Онлайн-платіжка завжди під рукою: з дому, з дороги, з будь-якої точки світу", — йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами, онлайн-квитанції надходять раніше, з 10-го числа, тоді як на паперові необхідно чекати після 20-го.

Інструкція, як відмовитися від паперових квитанцій

Як пояснюють у компанії, повністю перейти на онлайн-платіжки можна за лічені хвилини. Для цього необхідно виконати кілька кроків:

зайти в особистий кабінет;

обрати пункт "Налаштування профілю";

поставити пташку у розділі "Інформування" навпроти пункту "Відмовитися від паперового рахунку";

надати згоду на відмову від паперових платіжок.

