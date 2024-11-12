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Платежи могут отклонить — почему возникают проблемы в Приват24

12 ноября 2024 07:01
Елизавета Супивская - редактор
Финансовый номер телефона – что нужно знать клиентам ПриватБанка
Клиенты в отделении ПриватБанка. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

На странное сообщение, появившееся в мобильном приложении, пожаловался клиент ПриватБанка. Он пытался совершить транзакцию, но получил отказ из-за необходимости подтвердить номер телефона.

Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.

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Как подтвердить финансовый номер

Пользователь по имени Ростислав-Павел сообщил детали ситуации. Он беспрепятственно пользовался услугами ПриватБанка, но однажды на экране телефона появилось сообщение:

"Запрос отклонен. Для безопасности финансовых операций Вам необходимо подтвердить номер телефона в банкомате, в ТСО или в отделении".

Мужчина не понял, что произошло, поэтому написал жалобу в надежде получить ответ от представителя ПриватБанка. Ему ответили в течение часа, что такая ошибка в мобильном приложении возникает из-за необходимости подтвердить свой финансовый номер.

Вопросы клиента в ПриватБанке
Клиент ПриватБанка посетовал на отклонение запроса. Скриншот: Минфин

В целом очень важно использовать для транзакций один номер телефона и сделать его финансовым, поскольку это увеличивает безопасность пользования услугами, значительно снижает риск мошенничества и сохраняет конфиденциальность данных.

Чтобы сделать телефонный номер финансовым, изменить или подтвердить информацию, можно воспользоваться различными способами:

  • через банкомат с карточкой (меню "Мои настройки" > "Указать основной (финансовый) телефон");
  • через терминал самообслуживания ("Банковские операции" > "Мои данные" > "Указать основной (финансовый) телефон");
  • через мобильное приложение Приват24 (меню "Все услуги" > "Настройки" > "Безопасность" > "Изменение логина").

Поэтому отклонение запросов — стандартная практика, поскольку система безопасности предупреждает клиентов о незащищенности данных и необходимости минимизировать потенциальные мошеннические действия. Лучше потратить несколько минут и подтвердить финансовый номер телефона во избежание проблем в будущем. Как отметила пресс-служба на официальном сайте ПриватБанка, клиенты могут регистрировать несколько номеров, но телефон для проведения банковских операций должен быть только один.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, часто украинцы жалуются за изъятые банкоматом карт. Если пластик застрял или его забыли, то клиентам ничего не возвращают после извлечения. Надо обратиться в отделение и восстановить карту.

Также мы писали, что некоторые операции клиентов ПриватБанка могут задерживать до 180 дней. Иногда от пользователей требуют предоставить дополнительные документы для подтверждения источников поступления денег.

ПриватБанк жалобы телефоны Приват24 банки

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