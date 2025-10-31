Услуга по распределению природного газа — кто из украинцев может не платить

Газовая плита и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане могут отказаться от оплаты услуги по распределению природного газа. Такая возможность доступна только при определенных условиях на основе поданного заявления, в результате чего коммунальные платежки за доставку могут больше не поступать.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Житомирского филиала "Газсети" в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Кто и при каких условиях может перестать платить за доставку газа

Благодаря второй платежке за газ у специалистов Газсети есть возможность регулярно обслуживать, обеспечивать необходимое давление в сети. Размер оплаты определяется для каждого потребителя отдельно. Ее устанавливают на основе фактического объема потребления голубого топлива за газовый год (в период с 1 октября до 30 сентября следующего года), предшествующего расчетному календарному году.

Деньги, полученные за соответствующий сервис по доставке, идут на поддержку энергофронта страны, ведь позволяют выполнять необходимые действия:

покупку материалов/оборудования для ремонтов газовых сетей;

обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы;

функционирование аварийно-диспетчерской службы "104" круглосуточно;

уплату налогов в государственный или местный бюджеты;

выплату заработной платы работникам.

По информации компании, некоторые граждане могут отказаться от услуги по доставке газа. Таким правом наделены исключительно те, кто на самом деле не пользуется "голубым топливом". Речь идет о тех, кто не живет в доме или если объект получил повреждения.

При таких условиях рекомендуют обращаться в компанию с просьбой остановить начисления, поскольку домохозяйство считается в дальнейшем подключенным к сети.

Специалисты следят за состоянием газопроводов и оборудования, которое обеспечивает поставку газа в здания, даже те, где не фиксируют потребление. Согласно правилам, квитанции за доставку присылают даже тем, кто не проживает фактически дома и объем потребления равен нулю.

Как правильно отказаться от предоставления услуги

Если потребители подпадают под вышеуказанные условия, то имеют право остановить начисление сумм к оплате за доставку газа.

Необходимо обратиться в компанию "Газсети" и подать заявление с просьбой физического отсоединения от газораспределительной сети и документ, который может свидетельствовать о непроживании в доме.

Однако в случае необходимости в восстановлении потребления домохозяйству придется пройти процедуру по повторному подключению к сети. Это потребует дополнительных затрат и времени, добавили в компании.

Ранее мы писали, что Нафтогаз призвал клиентов вовремя передавать данные счетчиков по объему потребления газа. Это позволит получать корректные цифры в квитанциях.

Также сообщалось, кто из граждан получит третью платежку за газ. Речь идет об оплате за новую услугу по техническому обслуживанию сетей.