Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Плата за доставку газу — хто з українців має право відмовитися

Плата за доставку газу — хто з українців має право відмовитися

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 08:50
Оновлено: 09:10
Послуга з розподілу природного газу — хто з українців може не платити
Газова плита та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни можуть відмовитися від сплати послуги з розподілу природного газу. Така можливість доступна лише за певних умов на основі поданої заяви, за результатом чого комунальні платіжки за доставку можуть більше не надходити.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Житомирської філії "Газмережі" у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Хто і за яких умов може перестати платити за доставку газу

Завдяки другій платіжці за газ у фахівців Газмережі є можливість регулярно обслуговувати, забезпечувати необхідний тиск у мережі. Розмір оплати визначається для кожного споживача окремо. Її встановлюють на основі фактичного обсягу споживання блакитного палива за газовий рік (у період з 1 жовтня до 30 вересня наступного року), що передує розрахунковому календарному року.

Гроші, отримані за відповідний сервіс з доставки, йдуть на підтримку енергофронту країни, адже дають змогу виконувати необхідні дії:

  • купівлю матеріалів/обладнання для ремонтів газових мереж;
  • забезпечення безперебійного функціонування газорозподільної системи;
  • функціонування аварійно-диспетчерської служби "104" цілодобово;
  • сплату податків до державного чи місцевого бюджетів;
  •  виплату заробітної плати працівникам.

За інформацією компанії, деякі громадяни можуть відмовитися від послуги з доставки газу. Таким правом наділені виключно ті, хто насправді не користується  "блакитним паливом". Йдеться про тих, хто не мешкає в будинку чи якщо об'єкт зазнав ушкоджень.

За таких умов рекомендують звертатися до компанії з проханням зупинити нарахування, оскільки домогосподарство вважається надалі підключеним до мережі.

Фахівці стежать за станом газопроводів та обладнання, яке забезпечує постачання газу до будівель, навіть тих, де не фіксують споживання. Згідно з правилами, квитанції за доставку надсилають навіть тим, хто не мешкає фактично вдома і обсяг споживання дорівнює нулю.

Як правильно відмовитися від надання послуги

Якщо споживачі підпадають під вищевказані умови, то мають право зупинити нарахування сум до оплати за доставку газу.

Необхідно звернутися до компанії "Газмережі" та подати заяву з проханням фізичного від'єднання від газорозподільної мережі та документ, що може свідчити про непроживання в оселі.

Однак у разі потреби у відновленні споживання домогосподарству доведеться пройти процедуру з повторного підключення до мережі. Це вимагатиме додаткових витрат та часу, додали у компанії.

Раніше ми писали, що Нафтогаз закликав клієнтів вчасно передавати дані лічильників щодо обсягу споживання газу. Це дозволить отримувати коректні цифри у квитанціях. 

Також повідомлялося, хто з громадян отримає третю платіжку за газ. Йдеться про оплату за нову послугу з технічного обслуговування мереж.  

ціни на газ комунальні послуги облгази ЖКГ газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації