Послуга з розподілу природного газу — хто з українців може не платити

Газова плита та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни можуть відмовитися від сплати послуги з розподілу природного газу. Така можливість доступна лише за певних умов на основі поданої заяви, за результатом чого комунальні платіжки за доставку можуть більше не надходити.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Житомирської філії "Газмережі" у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто і за яких умов може перестати платити за доставку газу

Завдяки другій платіжці за газ у фахівців Газмережі є можливість регулярно обслуговувати, забезпечувати необхідний тиск у мережі. Розмір оплати визначається для кожного споживача окремо. Її встановлюють на основі фактичного обсягу споживання блакитного палива за газовий рік (у період з 1 жовтня до 30 вересня наступного року), що передує розрахунковому календарному року.

Гроші, отримані за відповідний сервіс з доставки, йдуть на підтримку енергофронту країни, адже дають змогу виконувати необхідні дії:

купівлю матеріалів/обладнання для ремонтів газових мереж;

забезпечення безперебійного функціонування газорозподільної системи;

функціонування аварійно-диспетчерської служби "104" цілодобово;

сплату податків до державного чи місцевого бюджетів;

виплату заробітної плати працівникам.

За інформацією компанії, деякі громадяни можуть відмовитися від послуги з доставки газу. Таким правом наділені виключно ті, хто насправді не користується "блакитним паливом". Йдеться про тих, хто не мешкає в будинку чи якщо об'єкт зазнав ушкоджень.

За таких умов рекомендують звертатися до компанії з проханням зупинити нарахування, оскільки домогосподарство вважається надалі підключеним до мережі.

Фахівці стежать за станом газопроводів та обладнання, яке забезпечує постачання газу до будівель, навіть тих, де не фіксують споживання. Згідно з правилами, квитанції за доставку надсилають навіть тим, хто не мешкає фактично вдома і обсяг споживання дорівнює нулю.

Як правильно відмовитися від надання послуги

Якщо споживачі підпадають під вищевказані умови, то мають право зупинити нарахування сум до оплати за доставку газу.

Необхідно звернутися до компанії "Газмережі" та подати заяву з проханням фізичного від'єднання від газорозподільної мережі та документ, що може свідчити про непроживання в оселі.

Однак у разі потреби у відновленні споживання домогосподарству доведеться пройти процедуру з повторного підключення до мережі. Це вимагатиме додаткових витрат та часу, додали у компанії.

Раніше ми писали, що Нафтогаз закликав клієнтів вчасно передавати дані лічильників щодо обсягу споживання газу. Це дозволить отримувати коректні цифри у квитанціях.

Також повідомлялося, хто з громадян отримає третю платіжку за газ. Йдеться про оплату за нову послугу з технічного обслуговування мереж.