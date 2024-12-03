У переселенки с карты ПриватБанка украли более 180 тыс. грн, однако ни банк, ни суд не помогли — какая причина

Карта ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Клиенты ПриватБанка жалуются на исчезновение средств со счетов после подозрительных уведомлений. У одной женщины после сообщения о выплатах ВПЛ исчезла 180 531 гривна, и теперь она требует их возврата.

Об этом говорится в решении Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

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Детали дела

Отмечено, что 1 июня 2024 года женщина, которая является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), получила уведомление о выплате средств с предложением перейти по ссылке. Вскоре ей позвонили по телефону неизвестные, которые представились работниками банка, и заявили, что ее аккаунт якобы сломан. Мошенники заверили, что для защиты средств нужно сменить пароли, перейти на страницу банка и установить новое приложение. После выполнения этих инструкций женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и начала звонить на горячую линию ПриватБанка, но безрезультатно. В то время с ее счетов было списано 80 004 гривен кредитных средств и 100 526 гривен собственных сбережений.

В материалах дела также говорится, что 2 июня пострадавшая обратилась в полицию, подав заявление о мошенничестве, что подтверждается внесением дела в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Женщина также призвала ПриватБанк приступить к внутреннему расследованию, однако на момент написания материала никаких действий со стороны банка сделано не было. Следствие продолжается.

По данным проверки информационных баз ПриватБанка, 1 июня 2024 года в 11:06 был изменен пароль к аккаунту клиентки в приложении "Приват-24" путем правильного ввода ПИН-кода карты. Таким образом, женщина самостоятельно предоставила конфиденциальную информацию, что позволило мошенникам войти в систему, совершить списание средств и провести финансовые операции.

При выполнении этих транзакций клиентка получала уведомления и подтверждала переводы через приложение. В банк она обратилась уже после того, как мошенники завершили спорные операции и сняли с ее счетов более 180 тысяч гривен.

Решение суда

Суд постановил отказать женщине в удовлетворении иска к АО КБ "ПриватБанк", поскольку она не смогла доказать противоправность действий работников банка. В частности, не подтверждено, что списание средств третьим лицам явилось следствием неправомерных действий финансового учреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 2 июня 2024 года по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины), продолжается, и клиентка признана потерпевшей. Однако оснований для остановки производства по гражданскому делу суд не видит. В результате исковое заявление по защите прав потребителей было отклонено.

Напомним, женщина заявила об исчезновении 382 404 гривен со своего счета и требует в ПриватБанке возврата средств. Она убеждена, что деньги были потеряны из-за того, что финучреждение не обеспечило надлежащую охрану банковской тайны и доступ к ее карте.

Мы также рассказывали, что клиент ПриватБанка жалуется на блокировку счетов после операций с криптовалютой, утверждая, что банк игнорирует доказательства легитимности транзакций. Финучреждение в свою очередь настаивает, что только выполняет требования финансового мониторинга и предлагает перевести средства в другой банк.