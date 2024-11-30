ПриватБанк відмовив у компенсації 400 тис. грн — жінка вимагає повернення через суд

Гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жінка помітила, що з її картки зникло 382 404 гривні. Вона вважає, що кошти зникли через неналежне забезпечення державним ПриватБанком охорони банківської таємниці та доступу до її рахунку. Жінка вимагає повернути ці гроші.

Про це йдеться у рішенні Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що 11 вересня 2024 року з рахунків жінки було списано 382 404 гривні через систему дистанційного обслуговування "Приват-24". Жінка звернулася до поліції, де було розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), однак винна особа не встановлена.

Жінка вважає, що списання коштів стало можливим через недостатні заходи з боку банку щодо захисту банківської таємниці та забезпечення доступу до її рахунку, що призвело до несанкціонованого втручання сторонніх осіб. Вона вимагає від ПриватБанку повернути втрачену суму в 382 404 гривні.

Водночас у банку заявили, що всі операції були виконані за допомогою фінансового номера телефону клієнтки. Це підтверджується документальними доказами у вигляді витягів, які містять детальний опис кожної транзакції.

На чию сторону став суд

Суд відмовив у задоволенні позову жінки, зазначивши, що ПриватБанк не несе відповідальності за несанкціоноване списання коштів з її картки.

Суд вказав, що хоча позивачка стверджує, що операції не здійснювала, вона не надала доказів, які б підтверджували, що ці транзакції були результатом помилки або бездіяльності банку. Натомість, надані докази свідчать, що перекази були здійснені через систему "Приват-24" з авторизацією клієнтки. Вхід у систему та створення платежів відбувалися за допомогою її особистих даних, включаючи пароль і фінансовий телефон. Таким чином, суд зробив висновок, що вина банку у списанні коштів відсутня.

Нагадаємо, жінка втратила 75 300 гривень зі свого рахунку, однак ПриватБанк відмовився компенсувати суму, посилаючись на правила використання системи "Приват24". Не згодна з таким рішенням, вона вирішила звернутися до суду, щоб відстояти свої права.

Ми також розповідали, що клієнтка ПриватБанку подала позов до суду після того, як у неї викрали гроші з депозиту в розмірі 40 тисяч євро. Банк відмовився допомогти у поверненні коштів.