Льготы в Украине — кто получит скидку на оплату электроэнергии

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы получат право на льготный тариф на электрическую энергию в 2025 году. Им смогут воспользоваться бытовые потребители.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

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Как отметил Мельничук, предполагается установление при определенных условиях льготной фиксированной стоимости электрической энергии для бытовых потребителей. Речь идет о таких гражданах:

проживают в многоквартирных домах;

дома не газифицированы природным газом.

В то же время, льготные цены установят при условии соблюдения следующих требований:

если в доме отсутствуют/не функционируют системы централизованного теплоснабжения;

если нет систем автономного теплоснабжения, работающих за счет любых видов энергоносителей, за исключением электричества.

Новые цены на электричество в 2025 году

Как рассказал ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, с 1 июня 2025 года в Украине могут повысить цены на электрическую энергию до 6,64 грн/кВт-час.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн. или 6,64 грн.", — сообщил он.

В дальнейшем тарифы продолжат пересматривать: в течение двух-трех лет цена может достичь отметки 9 грн/кВт-час.

На повышении тарифов настаивает Международный валютный фонд (МВФ), ожидающий выравнивания цен с рыночными.

Ранее мы писали, что 1 января будущего года будут действовать базовые тарифы на электроэнергию. Речь идет о цене в 4,32 гривны за киловатт-час до конца отопительного сезона.

Также сообщалось, что до конца апреля владельцы жилья с электроотоплением будут иметь право платить меньше при месячном потреблении, не превышающем 2 тысячи кВт-ч. Цена составляет 2,64 грн за кВт-ч.