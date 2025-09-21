Видео
Льготы УБД — распространяются ли на детей от предыдущего брака

Льготы УБД — распространяются ли на детей от предыдущего брака

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 14:14
Жилищные льготы для УБД в Украине — распространяются ли они на детей от предыдущего брака
Мужчина держит ребенка за руку. Фото: Новини.LIVE

В Украине женам и детям участников боевых действий государство предоставляет социальные гарантии. Например, в 2025 году они могут получить жилищные льготы.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), эта норма закреплена в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Читайте также:

Подробнее о льготах для детей

Согласно закону, участникам боевых действий предоставляется, среди прочего, льгота в размере 75% скидки платы за:

  • пользование жильем;
  • коммунальными услугами;
  • на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Получить льготы на жилищно-коммунальные услуги может также жена УБД и ее дети от предыдущего брака, если сейчас они живут вместе с военным, у которого есть право на получение соответствующих льгот.

"С учетом части пятой статьи 51 Бюджетного кодекса Украины, такая льгота предоставляется членам семьи льготника, к которым относятся, в частности, жена (муж), несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет", — пояснили в ПФУ.

То есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи, в том числе несовершеннолетним детям, проживающим одной семьей с участником боевых действий.

Что еще стоит знать

Напомним, если участники боевых действий до сих пор находятся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), тогда их детям могут предоставить дополнительные льготы. Это, например, первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.

Также дети УБД, которые до сих пор являются военнослужащими ВСУ, имеют право раз в год поехать на санаторно-курортное лечение и отдых.

Ранее мы рассказывали, на какие медицинские льготы могут рассчитывать УБД. Узнавайте также, как участнику боевых действий получить разовую денежную помощь онлайн.

