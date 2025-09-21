Відео
Пільги УБД — чи поширюються на дітей від попереднього шлюбу

Пільги УБД — чи поширюються на дітей від попереднього шлюбу

Дата публікації: 21 вересня 2025 14:14
Житлові пільги для УБД в Україні — чи поширюються вони на дітей від попереднього шлюбу
Чоловік тримає дитину за руку. Фото: Новини.LIVE

В Україні дружинам та дітям учасників бойових дій держава надає соціальні гарантії. Наприклад, у 2025 році вони можуть отримати житлові пільги.

Як повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), ця норма закріплена у Законі України  "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

Читайте також:

Детальніше про пільги для дітей 

Відповідно до закону, учасникам бойових дій надається, серед іншого, пільга у розмірі 75% знижки плати за:

  • користування житлом;
  • комунальними послугами;
  • на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Отримати пільги на житлово-комунальні послуги може також дружина УБД та її діти від попереднього шлюбу, якщо зараз вони живуть разом із військовим, у якого є право на отримання відповідних пільг.

"З урахуванням частини п'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України, така пільга надається членам сім'ї пільговика, до яких належать, зокрема, дружина (чоловік), неповнолітні діти віком до 18 років", — пояснили у ПФУ. 

Тобто пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім’ї, у тому числі неповнолітнім дітям, які проживають однією сім’єю з учасником бойових дій.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, якщо учасники бойових дій досі перебувають у складі Збройних сил України (ЗСУ), тоді їхнім дітям можуть надати додаткові пільги. Це, наприклад, першочергове надання місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Також діти УБД, які досі є військовослужбовцями ЗСУ, мають право раз на рік поїхати на санаторно-курортне лікування та відпочинок.

Раніше ми розповідали, на які медичні пільги можуть розраховувати УБД. Дізнавайтесь також, як учаснику бойових дій отримати разову грошову допомогу онлайн. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
