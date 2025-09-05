Видео
Главная Финансы Медицинские льготы для УБД — что предусмотрено в сентябре

Медицинские льготы для УБД — что предусмотрено в сентябре

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:05
Социальные гарантии для УБД — какие медицинские услуги можно получить бесплатно
Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Статус участника боевых действий в Украине гарантирует ряд социальных и медицинских льгот. Одним из ключевых направлений поддержки является доступ к качественной медицинской помощи, бесплатным услугам и специальным программам оздоровления.

Новини.LIVE рассказывают, какие медицинские льготы принадлежат УБД.

Читайте также:

Бесплатные лекарства для участников боевых действий

Военнослужащие со статусом УБД имеют право на бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей.

Как пояснили в Министерстве обороны Украины, лекарства могут предоставляться для амбулаторного лечения и только тех заболеваний, которые определены Кабмином. Для их получения нужен рецепт от врача с его подписью и печатью. Поэтому во время консультации с врачом стоит отметить о наличии льготы и уточнить в какой именно аптеке можно эти лекарства получить. В аптеке необходимо показать рецепт и удостоверение УБД.

Бесплатные стоматологические услуги безвозмездно

Статус УБД дает украинцам право на бесплатное зубопротезирование (за исключением использования изделий из драгоценных металлов). Кроме того, перечень доступных услуг для защитников включает:

  • простое и сложное удаление зубов;
  • восстановление зубов без или с использованием анестезии и лечением каналов;
  • восстановление зубов с пломбированием каналов с использованием анестезии.

Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг не может превышать 24 952 гривны.

Психологическая реабилитация

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие, участники боевых действий и приравненные к ним лица, лица, уволенные с военной службы, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции или выполняли служебно-боевые задачи в экстремальных (боевых) условиях, в обязательном порядке должны пройти бесплатную психологическую, медико-психологическую реабилитацию в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда в эти центры и обратно.

Бесплатные путевки в санаторий

Участников боевых действий по желанию обеспечивают санаторно-курортным лечением. Бесплатная путевка предоставляется не чаще одного раза в год сроком на 21 день. Также предусмотрена компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.

Для получения путевки военному или его родственникам надо стать на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации, подать соответствующее заявление, медицинскую справку лечебного учреждения по форме № 070/о, копии военного билета и удостоверения УБД.

Кроме того, УБД имеют право на другие медицинские гарантии, такие как ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов, первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация и тому подобное.

Ранее мы писали, что в Украине планируют расширить список льгот для участников боевых действий.

Также узнавайте, какие коммунальные льготы доступны УБД.

медицина льготы УБД медицинская помощь социальная защита
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
