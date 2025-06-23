Льготы на коммунальные услуги в 2025 году — кому предоставляют 25% скидку

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В рамках украинского законодательства некоторые граждане могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, предусмотрена 25-процентная для одной из особых категорий населения.

О том, кто имеет право на соответствующую скидку, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому предоставляют 25% льготу на коммунальные услуги в 2025 году

Согласно нормам закона № 2195-IV "О социальной защите детей войны", льготу в 25% предоставляют на оплату коммунальных услуг для граждан со статусом "дети войны".

Детьми войны считаются лица, которые являются гражданами Украины и которым на момент завершения (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было не менее 18 лет.

Такая льгота распространяется на оплату всех коммунальных услуг, кроме одной услуги — управление многоквартирным домом.

Соответствующую скидку начисляют только "детям войны". То есть другие члены семьи, проживающие на одной территории с льготником, не имеют право на льготу.

Кроме того, на льготу смогут рассчитывать исключительно те лица, которые имеют низкий доход, дающий право на налоговую соцльготу. В 2025 году ее размер составляет 4,24 тыс. грн. Вычисляют соответствующую сумму как среднемесячный общий доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного гражданина.

Пенсионный фонд установит льготу на целый год, если будет подтверждение уровня дохода, не превышающего установленного лимита. Для вычисления общего дохода принимается во внимание:

пенсия;

зарплата;

денежное обеспечение;

стипендия;

доходы от бизнеса;

пособие по безработице, другие выплаты;

соцпомощь (при некоторых условиях).

Как правильно оформить 25% скидку на оплату счетов

Граждане, желающие оформить льготы на оплату коммунальных услуг, должны обратиться в ПФУ лично. Скидка будет назначена, если будут поданы следующие документы:

заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ;

копия паспорта гражданина;

копия идентификационного кода;

копия трудовой книжки;

справка о доходах за последние шесть месяцев;

справка из Налоговой службы о доходах и налогах (если доходов нет);

декларация о доходах семьи льготника, кроме тех, что состоят из нетрудоспособных лиц, имеющих социальную помощь.

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