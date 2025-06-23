Льготы на коммунальные услуги в 2025 году — кому предоставляют 25% скидку

Льготы в 25% на коммуналку — кто имеет право на скидку
В рамках украинского законодательства некоторые граждане могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, предусмотрена 25-процентная для одной из особых категорий населения.
О том, кто имеет право на соответствующую скидку, рассказывают Новини.LIVE.
Кому предоставляют 25% льготу на коммунальные услуги в 2025 году
Согласно нормам закона № 2195-IV "О социальной защите детей войны", льготу в 25% предоставляют на оплату коммунальных услуг для граждан со статусом "дети войны".
Детьми войны считаются лица, которые являются гражданами Украины и которым на момент завершения (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было не менее 18 лет.
Такая льгота распространяется на оплату всех коммунальных услуг, кроме одной услуги — управление многоквартирным домом.
Соответствующую скидку начисляют только "детям войны". То есть другие члены семьи, проживающие на одной территории с льготником, не имеют право на льготу.
Кроме того, на льготу смогут рассчитывать исключительно те лица, которые имеют низкий доход, дающий право на налоговую соцльготу. В 2025 году ее размер составляет 4,24 тыс. грн. Вычисляют соответствующую сумму как среднемесячный общий доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного гражданина.
Пенсионный фонд установит льготу на целый год, если будет подтверждение уровня дохода, не превышающего установленного лимита. Для вычисления общего дохода принимается во внимание:
- пенсия;
- зарплата;
- денежное обеспечение;
- стипендия;
- доходы от бизнеса;
- пособие по безработице, другие выплаты;
- соцпомощь (при некоторых условиях).
Как правильно оформить 25% скидку на оплату счетов
Граждане, желающие оформить льготы на оплату коммунальных услуг, должны обратиться в ПФУ лично. Скидка будет назначена, если будут поданы следующие документы:
- заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- заявление о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ;
- копия паспорта гражданина;
- копия идентификационного кода;
- копия трудовой книжки;
- справка о доходах за последние шесть месяцев;
- справка из Налоговой службы о доходах и налогах (если доходов нет);
- декларация о доходах семьи льготника, кроме тех, что состоят из нетрудоспособных лиц, имеющих социальную помощь.
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