Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы в 25% на коммуналку — кто имеет право на скидку

Льготы в 25% на коммуналку — кто имеет право на скидку

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 08:50
Льготы на коммунальные услуги в 2025 году — кому предоставляют 25% скидку
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кому предоставляют 25% льготу на коммунальные услуги в 2025 году Как правильно оформить 25% скидку на оплату счетов

В рамках украинского законодательства некоторые граждане могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, предусмотрена 25-процентная для одной из особых категорий населения.

О том, кто имеет право на соответствующую скидку, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кому предоставляют 25% льготу на коммунальные услуги в 2025 году

Согласно нормам закона № 2195-IV "О социальной защите детей войны", льготу в 25% предоставляют на оплату коммунальных услуг для граждан со статусом "дети войны".

Детьми войны считаются лица, которые являются гражданами Украины и которым на момент завершения (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было не менее 18 лет.

Такая льгота распространяется на оплату всех коммунальных услуг, кроме одной услуги — управление многоквартирным домом.

Соответствующую скидку начисляют только "детям войны". То есть другие члены семьи, проживающие на одной территории с льготником, не имеют право на льготу.

Кроме того, на льготу смогут рассчитывать исключительно те лица, которые имеют низкий доход, дающий право на налоговую соцльготу. В 2025 году ее размер составляет 4,24 тыс. грн. Вычисляют соответствующую сумму как среднемесячный общий доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного гражданина.

Пенсионный фонд установит льготу на целый год, если будет подтверждение уровня дохода, не превышающего установленного лимита. Для вычисления общего дохода принимается во внимание:

  • пенсия;
  • зарплата;
  • денежное обеспечение;
  • стипендия;
  • доходы от бизнеса;
  • пособие по безработице, другие выплаты;
  • соцпомощь (при некоторых условиях).

Как правильно оформить 25% скидку на оплату счетов

Граждане, желающие оформить льготы на оплату коммунальных услуг, должны обратиться в ПФУ лично. Скидка будет назначена, если будут поданы следующие документы:

  • заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • заявление о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ;
  • копия паспорта гражданина;
  • копия идентификационного кода;
  • копия трудовой книжки;
  • справка о доходах за последние шесть месяцев;
  • справка из Налоговой службы о доходах и налогах (если доходов нет);
  • декларация о доходах семьи льготника, кроме тех, что состоят из нетрудоспособных лиц, имеющих социальную помощь.

Ранее мы рассказывали, что граждане с инвалидностью вследствие войны имеют право на льготы по оплате услуг ЖКХ. В частности,
100% скидку предоставляют на газ, электроэнергию и другие услуги.

Также сообщалось, зачем газоснабжающая компания "Нафтогаз" требует актуализацию данных клиентов. Там дали объяснение, в каких случаях требуется обновление информации.

коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия газ льготы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации