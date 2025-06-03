Оплата коммунальных услуг в 2025 году - украинцам объяснили разницу между льготами и субсидией

Мужчина считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг — это два вида госпомощи гражданам для оплаты коммуналки. Однако между ними есть существенная разница.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Как отметили в ПФУ, основания для назначения жилищных субсидий и льгот — разные. Например, жилищная субсидия — это финансовая помощь от государства, которую назначают домохозяйствам, у которых небольшие доходы, поэтому им трудно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг.

Тогда как льгота — это определенное законом преимущество, которое могут получить отдельные категории граждан.

"Если лицо одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу, то предоставляется только один из видов государственной поддержки", — подчеркнули в Пенсионном фонде Украины.

Почему пенсионеры отказываются от льгот в пользу субсидий

В начале этого года пенсионерам пересчитали выплаты, поэтому часть людей уже не имеет прав на льготы. Однако они могут перейти на субсидию, которую сейчас разрешается оформить по упрощенному механизму обращения.

Заявителю не нужно собирать справки и заполнять декларации. Достаточно лишь подать обращение, тогда как заявление и декларацию должны оформить специалисты Пенсионного фонда на основе информации из официальных реестров.

Напомним, с 1 мая 2025 года действуют новые правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Известно, кто летом сможет не платить за коммуналку.

Еще мы рассказывали, что некоторых украинцев могут лишить жилищных субсидий. Известно, какие для этого есть причины.