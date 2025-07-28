Коммунальные льготы в 2025 году — кто имеет право на 25% скидку

Платежки и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство гарантирует предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, некоторые граждане имеют право на 25% скидку в 2025 году.

Об этом говорится на портале государственных услуг "Дія".

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В соответствии с нормами закона № 2195-IV "О соцзащите детей войны", льготы в размере 25% предоставляют на оплату коммунальных услуг тем гражданам, которые имеют официальный статус "дети войны".

"Ребенок войны — лицо, которое является гражданином Украины и которому на время окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было менее 18 лет. Удостоверяет такой статус орган социальной защиты населения путем проставления соответствующего штампа в пенсионном удостоверении гражданина", — говорится в сообщении.

К услугам, на которые предоставляется льгота, относятся:

снабжение холодной/горячей воды;

водоотвод;

теплоснабжение;

электроэнергия;

природный газ (с распределением);

централизованное отопление;

вывоз мусора;

квартирная плата;

плата за содержание домов/придомовых территорий;

управление многоквартирным домом.

В 2025 году право на льготы зависит от совокупного дохода семьи на одного человека. Он не может быть больше суммы 4,24 тыс. грн.

Как оформить льготы на коммунальные услуги

Граждане, которые подпадают под требования, могут оформить льготы в размере 25%, подав следующие документы в Пенсионный фонд:

копию паспорта (с предоставлением оригинала);

копию идентификационного кода;

заявление о внесении сведений в ЕГАРП;

заявление о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ;

справку о доходах.

Это можно сделать онлайн:

в е-форме через портал е-услуг ПФУ или через "Дію";

отправить по почте в адрес Пенсионного фонда.

Офлайн:

самостоятельно подав пакет документов в отделении ПФУ;

в сельском, поселковом, городском совете;

в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

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