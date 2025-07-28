Комунальні пільги у 2025 році — хто має право на 25% знижку

Платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство гарантує надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, деякі громадяни мають право на 25% знижку у 2025 році.

Про це йдеться на порталі державних послуг "Дія".

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Відповідно до норм закону № 2195-IV "Про соцзахист дітей війни", пільги у розмірі 25% надають на оплату комунальних послуг тим громадянам, які мають офіційний статус "діти війни".

"Дитина війни — особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років. Засвідчує такий статус орган соціального захисту населення шляхом проставлення відповідного штампу у пенсійному посвідченні громадянина", — йдеться у повідомленні.

До послуг, на які надається пільга, належать:

постачання холодної/гарячої води;

водовідведення;

теплопостачання;

електроенергія;

природний газ (з розподілом);

централізоване опалення;

вивезення сміття;

квартирна плата;

плата за утримання будинків/прибудинкових територій;

управління багатоквартирним будинком.

У 2025 році право на пільги залежить від сукупного доходу родини на одну особу. Він не може бути більшим за суму 4,24 тис. грн.

Як оформити пільги на комунальні послуги

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть оформити пільги у розмірі 25%, подавши такі документи до Пенсійного фонду:

копію паспорта (з наданням оригіналу);

копію ідентифікаційного коду;

заяву про внесення відомостей до ЄДАРП;

заяву про надання пільг на оплату послуг ЖКГ;

довідку про доходи.

Це можна зробити онлайн:

в е-формі через портал е-послуг ПФУ або через "Дію";

надіслати поштою на адресу Пенсійного фонду.

Офлайн:

самостійно подавши пакет документів у відділенні ПФУ;

у сільській, селищній, міській раді;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше ми писали, що деякі жителі прифронтових районів можуть зареєструватися на грошову допомогу на придбання твердого палива на підготовку до зими. Максимально можна отримати до 19 тис. грн.

Також ми писали, що пільговики можуть втратити право на пільги. Це може статися, якщо не повідомлять Пенсійний фонд про зміну персональної інформації.