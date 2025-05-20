Скидки на коммунальные услуги до 100% на лето — кто не получит льготы

Деньги и квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с мая текущего года заработали новые правила предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Главным изменением является учет совокупного дохода семей.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Согласно изменениям, льготы на услуги ЖКХ начнут предоставлять на основе данных по среднемесячному доходу домохозяйств за предыдущие полгода. Важно, чтобы доход на одного человека не превышал налоговую социальную льготу. В этом году она равна 4,24 тыс. гривен. В случае более высоких доходов семьям из уязвимых категорий будет отказано в предоставлении льгот.

С мая скидки на оплату коммуналки с учетом доходов будут предоставлять для:

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность из-за репрессий, или достигших пенсионного возраста;

пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (для первой и второй категории), мужей и жен умерших ликвидаторов, опекунов детей погибших лиц;

жен (мужей) умерших лиц, если не женились повторно, смерть которых возникла из-за участия в ликвидации других ядерных аварий и испытаниях;

уволенных со службы, у которых есть группа инвалидности из-за травм во время несения службы, а также семей погибших или пропавших без вести военнослужащих;

родителей и членов семей бойцов, погибших или умерших, пропавших без вести во время службы;

ветеранов военной службы, МВД, Нацполиции и других госорганов, а также вдов и вдовцов умерших ветеранов соответствующей категории;

бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей, гетто, их детей, которые появились на свет в местах принудительного содержания;

депортированных лиц, достигших пенсионного возраста или имеющих группу инвалидности.

Право на льготу определится автоматически, поэтому дополнительно гражданам обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Кого не коснутся изменения в предоставлении льгот

На некоторые категории граждан правила относительно доходов не будут распространяться. По старым требованиям будут предоставлять льготы:

участникам боевых действий (УБД);

людям с инвалидностью вследствие войны;

членам семей погибших или умерших защитников Украины;

близким родным погибших или умерших ветеранов войны;

пострадавшим участникам Революции Достоинства.

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