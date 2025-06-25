Льготы на оплату коммунальных услуг — украинцам устроят масштабные проверки

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине власти намерены унифицировать правила проверки получателей льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Такой подход призван усовершенствовать законодательство в вопросе предоставления государственных выплат гражданам.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Министерства финансов.

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Как будут происходить проверки льготников в Украине

Министерство финансов зарегистрировало приказ в Министерстве юстиции 9 июня 2025 г. под №888/44294 об изменении в подходе проверки льготников, по результатам чего часть получателей льгот может их потерять.

Речь идет о проекте приказа "Об утверждении Методики верификации льгот". Его разработали в соответствии с частью третьей статьи девятой закона "О верификации и мониторинге государственных выплат". Согласно ему, верификация госвыплат должна осуществляться в соответствии с методиками проверки, утвержденными органом, который проводит верификацию, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, которые реализуют госполитику в сфере предоставления таких выплат.

Предполагается, что проверку будут проводить Пенсионный фонд и местные органы власти. Полученные данные будут сравнивать со сведениями, содержащимися в госреестрах. В случае выявления несоответствий — помощь отменят.

Речь идет о данных относительно:

смерти определенных категорий граждан в соответствии с данными Госреестра актов гражданского состояния граждан;

наличия данных о статусе реципиента в Едином госреестре ветеранов войны;

адреса задекларированного и зарегистрированного места жительства получателя выплат или членов семьи согласно данным ведомственной информсистемы ГМС;

начисления субсидий и льгот из данных информсистемы Пенсионного фонда;

по инвалидности в соответствии с информацией централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

Кто имеет право на льготы в 2025 году

В 2025 году правительство изменило правила назначения льгот на оплату коммунальных услуг. Согласно им, помощь предоставляют только тем домохозяйствам, у которых совокупный среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не превышает сумму 4,24 тыс. грн. Изменения почувствовали:

малообеспеченные, многодетные семьи;

пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС (категории 1 и 2) и их родные;

ветераны и члены их семей;

жертвы нацистских преследований;

реабилитированные лица и пенсионеры, которые получили инвалидность из-за репрессий;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами.

Такой подход не применяют только к участникам боевых действий и лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны.

Ранее мы писали о том, что льготу в 25% предоставляют на оплату коммунуслуг для граждан со статусом "дети войны". На льготу смогут рассчитывать лица, у которых низкий доход.

Также сообщалось о том, что граждане могут потерять право на льготы на ЖКУ. Это произойдет в случае изменения адреса проживания, если не сообщить об этом ПФУ.