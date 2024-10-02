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Льготы на оплату жилья и услуги ЖКХ — как получить и что для этого нужно

2 октября 2024 08:19
Ксения Симонова - Редактор
Льготы на коммунальные услуги — кто имеет право и как получить в октябре
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые украинцы могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2024 года. Для этого следует подпадать под критерии льготных категорий лиц.

Об этом говорится на портале госуслуг "Дія".

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Кто имеет право на льготы на услуги ЖКХ

Отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате услуг за использование жилья, коммунальных услуг.

В 2024 году государство гарантирует предоставление льгот гражданам, подпадающим под нормы законов:

  • "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;
  • "О статусе ветеранов военной службы и ветеранов органов внутренних дел и их социальной защите";
  • "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
  • "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине";
  • "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине";
  • "О библиотеках и библиотечном деле" ст. 30;
  • "Об образовании" ст. 54;
  • "О Службе безопасности Украины" ст. 27;
  • "О социальной защите детей войны" ст. 5;
  • "О музеях и музейном деле" ст. 28;
  • "О защите растений" ст. 20.

Среди оснований отказа в предоставлении услуги:

  • заявитель не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;
  • среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека больше величины дохода, что дает право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставляются в зависимости от дохода семьи (4,24 тыс. гривен).

Как и где оформить льготы

Узнать, относится ли человек к льготным категориям и оформить помощь, можно:

  • в территориальных органах Пенсионного фонда;
  • исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;
  • исполнительных комитетах сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов;
  • Центрах предоставления административных услуг.

Для получения льготы следует обратиться к одному из указанных субъектов предоставления административной услуги с пакетом документов.

Льготы предоставят на основе:

  • заявления о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • копии документов, где подтверждается право льготника и членов его семьи на льготы (по предъявлению оригиналов указанных документов);
  • копии документа, удостоверяющего регистрацию лица в Госреестре физлиц-налогоплательщиков (карта налогоплательщика);
  • паспорта гражданина.

После рассмотрения заявления гражданам назначат или откажут в предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Гражданам, имеющим право на льготы по социальному признаку в соответствии с законами, сумму льготы органы Пенсионного фонда рассчитывают до 25 числа каждого месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года большинство домохозяйств право на жилищную субсидию на отопительный сезон 2024/2025 продолжат автоматически, однако некоторым гражданам необходимо подать новые заявления. Также в холодный период украинцы получат большую сумму помощи.

Также мы писали, что в правительстве был разработан законопроект, призванный сократить расходы на финансирование льгот и субсидий на коммунальные услуги. Это станет возможным благодаря лишению помощи должников.

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