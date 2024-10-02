Льготы на коммунальные услуги — кто имеет право и как получить в октябре

Льготы на оплату жилья и услуги ЖКХ — как получить и что для этого нужно
Некоторые украинцы могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2024 года. Для этого следует подпадать под критерии льготных категорий лиц.
Об этом говорится на портале госуслуг "Дія".
Кто имеет право на льготы на услуги ЖКХ
Отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате услуг за использование жилья, коммунальных услуг.
В 2024 году государство гарантирует предоставление льгот гражданам, подпадающим под нормы законов:
- "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;
- "О статусе ветеранов военной службы и ветеранов органов внутренних дел и их социальной защите";
- "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
- "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине";
- "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине";
- "О библиотеках и библиотечном деле" ст. 30;
- "Об образовании" ст. 54;
- "О Службе безопасности Украины" ст. 27;
- "О социальной защите детей войны" ст. 5;
- "О музеях и музейном деле" ст. 28;
- "О защите растений" ст. 20.
Среди оснований отказа в предоставлении услуги:
- заявитель не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;
- среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека больше величины дохода, что дает право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставляются в зависимости от дохода семьи (4,24 тыс. гривен).
Как и где оформить льготы
Узнать, относится ли человек к льготным категориям и оформить помощь, можно:
- в территориальных органах Пенсионного фонда;
- исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;
- исполнительных комитетах сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов;
- Центрах предоставления административных услуг.
Для получения льготы следует обратиться к одному из указанных субъектов предоставления административной услуги с пакетом документов.
Льготы предоставят на основе:
- заявления о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- копии документов, где подтверждается право льготника и членов его семьи на льготы (по предъявлению оригиналов указанных документов);
- копии документа, удостоверяющего регистрацию лица в Госреестре физлиц-налогоплательщиков (карта налогоплательщика);
- паспорта гражданина.
После рассмотрения заявления гражданам назначат или откажут в предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Гражданам, имеющим право на льготы по социальному признаку в соответствии с законами, сумму льготы органы Пенсионного фонда рассчитывают до 25 числа каждого месяца.
Что еще стоит знать
Напомним, в октябре 2024 года большинство домохозяйств право на жилищную субсидию на отопительный сезон 2024/2025 продолжат автоматически, однако некоторым гражданам необходимо подать новые заявления. Также в холодный период украинцы получат большую сумму помощи.
Также мы писали, что в правительстве был разработан законопроект, призванный сократить расходы на финансирование льгот и субсидий на коммунальные услуги. Это станет возможным благодаря лишению помощи должников.
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