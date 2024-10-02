Пільги на комунальні послуги — хто має право та як отримати у жовтні

Пільги на оплату житла та послуги ЖКГ — як отримати і що для цього потрібно
Деякі українці можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2024 року. Для цього потрібно підпадати під критерії пільгових категорій осіб.
Про це йдеться на порталі держпослуг "Дія".
Хто має право на пільги на послуги ЖКГ
Окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг.
У 2024 році держава гарантує надання пільг громадянам, які підпадають під норми законів:
- "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
- "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист";
- "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
- "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";
- "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
- "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ст. 30;
- "Про освіту" ст. 54;
- "Про Службу безпеки України" ст. 27;
- "Про соціальний захист дітей війни" ст. 5;
- "Про музеї та музейну справу" ст. 28;
- "Про захист рослин" ст. 20.
Серед підстав для відмови у наданні послуги:
- заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
- середньомісячний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу більший за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї (4,24 тис. гривень).
Як і де оформити пільги
Дізнатися, чи належить людина до пільгових категорій та оформити допомогу, можна:
- у територіальних органах Пенсійного фонду;
- виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;
- виконавчих комітетах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад;
- Центрах надання адміністративних послуг.
Для отримання пільги потрібно звернутись до одного із зазначених суб'єктів надання адміністративної послуги з пакетом документів.
Пільги нададуть на основі:
- заяви про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
- копії документів, де підтверджується право пільговика та членів його родини на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів);
- копії документа, що засвідчує реєстрацію особи у Держреєстрі фізосіб-платників податків (картка платника податків);
- паспорта громадянина.
Після розгляду заяви громадянам призначать або відмовлять у наданні пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Громадянам, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів, суму пільги органи Пенсійного фонду розраховують до 25 числа кожного місяця.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у жовтні 2024 року більшості домогосподарств право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2024/2025 продовжать автоматично, проте деяким громадянам необхідно подати нові заяви. Також у холодний період українці отримають більші суми допомоги.
Також ми писали, що в уряді розробили законопроєкт, покликаний скоротити витрати на фінансування пільг та субсидій на комунальні послуги. Це стане можливо завдяки позбавленню допомоги боржників.
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