Пільги на комунальні послуги — хто має право та як отримати у жовтні

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2024 року. Для цього потрібно підпадати під критерії пільгових категорій осіб.

Про це йдеться на порталі держпослуг "Дія".

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Окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг.

У 2024 році держава гарантує надання пільг громадянам, які підпадають під норми законів:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

"Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист";

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";

"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

"Про бібліотеки і бібліотечну справу" ст. 30;

"Про освіту" ст. 54;

"Про Службу безпеки України" ст. 27;

"Про соціальний захист дітей війни" ст. 5;

"Про музеї та музейну справу" ст. 28;

"Про захист рослин" ст. 20.

Серед підстав для відмови у наданні послуги:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу більший за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї (4,24 тис. гривень).

Як і де оформити пільги

Дізнатися, чи належить людина до пільгових категорій та оформити допомогу, можна:

у територіальних органах Пенсійного фонду;

виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

виконавчих комітетах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад;

Центрах надання адміністративних послуг.

Для отримання пільги потрібно звернутись до одного із зазначених суб'єктів надання адміністративної послуги з пакетом документів.

Пільги нададуть на основі:

заяви про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

копії документів, де підтверджується право пільговика та членів його родини на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів);

копії документа, що засвідчує реєстрацію особи у Держреєстрі фізосіб-платників податків (картка платника податків);

паспорта громадянина.

Після розгляду заяви громадянам призначать або відмовлять у наданні пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Громадянам, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів, суму пільги органи Пенсійного фонду розраховують до 25 числа кожного місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року більшості домогосподарств право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2024/2025 продовжать автоматично, проте деяким громадянам необхідно подати нові заяви. Також у холодний період українці отримають більші суми допомоги.

Також ми писали, що в уряді розробили законопроєкт, покликаний скоротити витрати на фінансування пільг та субсидій на комунальні послуги. Це стане можливо завдяки позбавленню допомоги боржників.